春節期間南迴草埔隧道　屏東縣警加強疏導管制

▲春節期間南迴草埔隧道，屏東縣警方配合公路總局第三區養護工程處預擬多種交通疏導管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

針對臺9線南迴公路草埔隧道新通車路段，屏東縣警方配合交通部公路總局第三區養護工程處預擬多種交通疏導管制措施，在春節7天連續假期，全力做好各項疏處及為民服務工作，以達「一路順暢、人車平安」目標。

▲▼屏警在草埔隧道勘察、草埔隧道。

臺9線草埔隧道自2019年12月23日開通，開放小型車、大客車及執行公務或緊急救難車輛通行，禁止上列車種以外及載運危險物品車輛通行。因此，往臺東方向3.5噸以上大貨車行至草埔隧道屏東端時，請注意該路段指引標誌行駛外側車道、右轉臺9戊線（舊臺9線），避免誤闖草埔隧道而遭罰；另外為了機慢車行車安全，該路口設有機慢車專用管制號誌及專用車道，機慢車騎士要行駛該專用車道。

屏東縣警方說，草埔隧道屏東端出口一出隧道就是草埔社區，屬於縮減未拓寬路段，且南下3車道至草埔橋路口縮減為1車道，研判往屏東車流量大時，將可能回堵至草埔隧道內，為維持行車安全，已與道路主管機關協調擬定各項疏處措施。

臺9線及臺9戊線（即舊臺9線）互為替代道路，一旦臺9線於草埔隧道往臺東方向（北上）車流回堵時，員警於隧道屏東端出口指引民眾行駛臺9戊線（舊臺9線）；若隧道往屏東方向（南下）車流回堵至臺9線及臺9戊線（舊臺9線）交岔口時，屏東縣警方將派員疏導車流，車流回堵至隧道內時，將請道路主管機關提早在臺東知本到安朔端控制號誌、加長紅燈秒數，以調整南下進入草埔隧道的車流量，同時強迫車流改走臺9戊線（舊臺9線）。

屏東縣政府警察局長葉明潭表示，草埔隧道全長約4.6公里，如發生事故將增加救援及處理人員的危險性及困難度，故隧道內安全性是最重要的，必須保持暢通，為此，屏東縣警方將採取嚴格疏導管制措施，請往來屏東及臺東的用路人小心駕駛，切勿酒後駕車，並隨時收聽警廣最新路況消息，更歡迎利用「屏東好交通APP」、「屏東縣即時路況網」，或是上「屏東縣政府警察局交通隊」網站或臉書查詢最新消息，若有路況消息歡迎撥打警廣電台(0800-000-123)提供，號誌維修或交通事故可撥打110報案專線或交通隊0800-033-110。

屏東縣政府警察局員警將秉持潘孟安縣長「春節服務不打烊」精神，全力投入交通疏導及為民服務工作，讓民眾平安順利過好年。

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