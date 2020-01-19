蘇花改春節行車攻略大公開　一張表看「7瓶頸路段」爆塞時間點

▲蘇花改投入春節疏運，公路總局預估交通量將達最高峰。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

台9線蘇花改南澳－和平、和中－大清水路段今年1月6日全線通車，加上已通車的蘇澳－東澳路段，改善路段全長總計約38公里，預期可增進蘇花路廊整體疏運效率。不過在此同時，春節連假期間預估將達到蘇花改路段交通量的最高峰，公路總局製作一張表盤點7大瓶頸路段壅塞時間及用路建議。

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▲蘇花改小年夜及初一至初三為南下尖峰，北上最高峰則落在初四。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局預估，台9線蘇花改南下往花蓮方向尖峰日期為1月23、25~27日（小年夜、初一~初三），且將於1月25日（初一）達到最高峰，全日交通量預估為19,000輛，為周末假日的3~4倍，當日自清晨5時至下午5時，均有可能出現壅塞或車多情形。

北上往蘇澳方向尖峰日期則為1月27~29日（初三~初五），最高峰預估為1月28日（初四），全日交通量預估為22,000輛，車潮將從上午8時起持續至晚間8時，公路總局呼籲用路人行程規劃請盡量避開尖峰時段行駛。

▲蘇花改春節7大瓶頸路段壅塞時間統整。（圖／公路總局提供）

公路總局經檢視，蘇花改全線瓶頸路段共7處，主要受新舊線匯流、市區路段、隧道進出口等因素影響，可能將有局部壅塞及車多情形，公路總局已彙整疏導措施及行車注意事項如附表，呼籲民眾行車時密切注意沿線指標。

新通車路段除和仁至大清水路段的仁水隧道外，其餘路段皆禁行機慢車，大貨車也尚未開放通行新通車路段，原台9線路段春節期間也實施大貨車時段性管制，各新舊路段銜接路口並設置導引牌面及大型看板。

▲行駛蘇花改長隧道時，須保持安全車距，大客車100公尺、小型車50公尺。（圖／公路總局提供）

另外，台9線蘇花改行經多處長隧道，行駛隧道時請保持安全車距，大客車100公尺，小型車50公尺，並禁止行駛外（右）側緊急救援車道，公路總局呼籲，於速限範圍內請儘量提高車速，維持道路暢通。

配合台9線蘇花改全線通車，新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線已同步投入服務，公路總局於蘇澳地區規劃大客車優先道，減少公共運輸回堵停等時間。經統計截至目前為止春節連續假期皆尚有餘位，旅客到達花蓮後，可利用當地13條公路客運及6條市區客運路線接駁至各景點。