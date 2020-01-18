冬令進補＆春節連假酒駕肇事高　屏警加強酒駕取締

▲屏東縣政府警察局對酒駕違規「零酒駕、零容忍」 ，加強冬令進補＆春節連假取締酒駕勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局統計縣內近年各月份酒駕肇事率，以每年12月至次年3月份為酒駕肇事死亡率高峰期，經分析這期間由於是冬令進補、春節連假等節慶，民眾過節歡聚常飲酒助興，以致酒駕肇事率增加，為避免民眾違法酒後駕車，警方將其列為防制酒駕重點期，減少車禍肇事率，確保民眾生命財產安全。

16日晚起已是全國警方執行「加強重要節日安全維護工作」期間，這段期間，為維護民眾生命財產安全及防制民眾酒後開車，針對轄內餐廳、飲食店、薑母鴨店、燒烤店及PUB等易飲酒場所進行交通安全宣導勤務。

除藉由宣傳單、標語等方式提醒民眾外，另依轄區特性及治安狀況，針對易發生酒駕肇之時段、車種及路段，因時因地制宜妥適規劃勤務部署，落實「區域聯防」機制，於縣內重要交通樞紐及高事故肇事地點，妥適規劃防制勤務，務期有效防制酒駕事故發生，以展現警方對酒駕違規「零酒駕、零容忍」的態度。

屏東縣政府警察局局長葉明潭呼籲，為有效抑制酒駕發生，警方採取「宣導與執法並重」，新的一年將持續針對全縣易肇事及飲酒區域，加強警力部署、強化執法作為，在既有的成果上繼續精進，充分展現警方決心。

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