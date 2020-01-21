應邀參與世衛組織會議　耿爽：共同維護地區和全球衛生安全

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情，世界衛生組織宣佈，將於當地時間22日在日內瓦總部召開突發事件委員會會議。大陸外交部發言人耿爽表示，中方有關部門及時向世衛組織、有關國家以及港澳台地區通報了疫情訊息，中方願繼續深化國際合作，與國際社會攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。

《央視新聞》客戶端報導，世界衛生組織宣佈於北京時間21日凌晨，將於當地時間22日在日內瓦總部召開突發事件委員會會議，評估當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，是否構成國際關注的突發公共衛生事件。

耿爽於21日的例行記者會上表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，中國政府高度重視，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作進行了全面部署，本著公開、透明，以及對全球衛生安全高度負責的態度，中方第一時間分享了新型冠狀病毒基因序列的訊息。

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，北京時間的22日的晚上，中方將會應世衛組織的邀請與其他受疫情影響的國家一道，參加《國際衛生條例》突發事件委員會會議，與會各國、世衛組織以及有關的專家將在會上分享疫情訊息，對於疫情進行科學研判。

耿爽於20日表示，在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙多邊管道與各方保持密切溝通，加強合作，「如果其他國家也發現相關的疑似輸入性病例，我們歡迎第一時間通過官方管道向中方通報情況，促進嚴防嚴控。」

►迎戰肺炎疫情 武漢市騰出「2000張床位」拚集中收治

►武漢肺炎整理包／3分看完「疫情時間線」 爆發一個月4死218例確診

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！