迎戰肺炎疫情　武漢市騰出「2000張床位」拚集中收治

▲武漢當局防止肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情防控，目前武漢市按照國家、省、市聯合制定的診療方案，集中患者、集中資源、集中專家、集中收治，3家定點醫院設置床位800張用於收治病人，其他直屬醫療機構為配合患者救治，將於近期騰出1200張床位用於患者救治。

《央視新聞》客戶端報導，當地繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度，24小時管控市場及其周邊出入口，並加大農（集）貿市場及各類經營場所排查，開展衛生學調查和流行病學調查，對發現病例集中隔離治療，對密切接觸者進行醫學觀察。

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

武漢市21日宣布，對進出武漢人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

除了管控人員外出，疫情爆發後，武漢也加強了對公共場所及公共交通的管理，自1月14日起，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300餘台，各區正在陸續加大配備力度。

此外，武漢也在1月19日再次部署出境離漢人員檢測排查工作，同時，對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

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