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「禁中國人入店！」箱根溫泉店家告示惹議　店主：武漢肺炎別來日本

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記者林瑩真／編譯

「武漢肺炎」延燒國際，日前一名中國籍男性從中國武漢返回日本神奈川縣，確診得到武漢肺炎，成為日本第一起新型冠狀病毒肺炎病例。如今日本知名的溫泉勝地箱根町一家店家決定禁止中國客入店，以防病情擴散。但此舉引發爭議。

據《朝日新聞》報導，這家位於神奈川縣箱根町的零食店17日貼出告示，大標題就寫著「中國人種進入商店禁止」。不過店主似乎是用翻譯軟體，語意不通順，大意為不希望中國人帶著冠狀病毒到日本或箱根來，「雖然本來就是荒唐的人種，但是冠狀病毒令人討厭」。

店主接受採訪時聲稱，「店裡曾經遇過沒禮貌的中國人」、「這是對冠狀病毒所採取的自衛手段，我不歡迎中國人入店」。不過店主也在告示下方註記，希望香港人跟台灣人不會因此被誤解。

由於該店位於箱根町湯本的溫泉街，觀光客眾多，告示曝光後立刻在網路引發討論。有網友認為店主為了保護當地，禁止中國人入店是他的自由；但有網友則說，「這難道不是種族歧視嗎？你應該為你的言論道歉」。

店主之後則表示，也許他的用詞的確招致反感，會考慮將「別來日本、別來箱根」的用詞改掉，盡量減少爭議字眼。

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