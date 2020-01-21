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武漢肺炎整理包／3分看完「疫情時間線」　爆發一個月4死218例確診

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▲▼ 新竹馬偕醫院，疑似武漢肺炎。（圖／記者陳凱力攝）

▲ 新竹馬偕醫院出現疑似武漢肺炎。（圖／記者陳凱力攝）

記者蔡儀潔／整理報導

中國大陸武漢市去年12月底出現「不明原因的肺炎」，2020年1月12日世界衛生組織正式命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，而如今疫情不斷擴散，大陸境內確診共有218病例，亞洲多地也出現感染個案。《ETtoday新聞雲》為讀者整理武漢肺炎知識包，包括疫情時間線、如何預防等。

▲▼ 武漢肺炎釀N95大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 武漢肺炎釀N95大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

武漢肺炎是什麼病毒？

引起武漢「神秘病毒」的病原體確定為一種新型冠狀病毒。根據疾管署資料顯示，當年SARS冠狀病毒為（SARS-CoV），潛伏期最長10天，病毒動物宿主可能來自果子狸、蝙蝠或麝香貓等；而武漢肺炎目前僅知潛伏期約14天內，症狀和SARS類似，同樣會有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，但傳染方式和感染源則未清楚，需要大陸官方公佈更多流行病學資料，瞭解疫情資訊後，才能更進一步防疫。

▲▼武漢肺炎、SARS、MERS比較。（圖／記者謝承恩製表、資料來源／疾管署）

▲武漢肺炎、SARS、MERS比較。（圖／記者謝承恩製表、資料來源／疾管署）

跟SARS、MERS有什麼區別？

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，涉及武漢肺炎的新病毒屬於冠狀病毒2B分型，其基因排序與SARS病毒的基因有73%相同，而且與兩種從蝙蝠身上找到的病毒屬「近親」。中國疾控中心近日則指出，病毒的基因相似不能等同於病毒的致病能力相似。

該中心表示，本次發現的新型冠狀病毒與SARS和MERS冠狀病毒雖同屬於冠狀病毒這一大家族，但基因進化分析顯示它們分屬於不同的亞群分支，它不是SARS，也不是MERS病毒，它們的病毒基因序列差異比較大，「冠狀病毒在自然界中非常常見，分為很多類型，所造成的危害差別也很大，引起武漢病毒性肺炎疫情的病原體為一種新的冠狀病毒，有別於SARS病毒。」

▲▼武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

▲華南海鮮市場已於1月1日實行休市，進行環境衛生整治。（圖／翻攝自微博）

疫情發生時間線

去年年底武漢傳出「不明原因的肺炎」病情，患者多為華南海鮮市場的經營及採購人員。由於過去諸如日本腦炎、中東呼吸症候群都以地名稱呼病毒，引發汙名化質疑，世界衛生組織（WHO）於今年1月12日將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

今年1月武漢肺炎出現首例死亡患者。該位61歲的死者常年在武漢華南海鮮市場採買貨物，在入院後給予對症支持、抗感染、呼吸機輔助呼吸、持續ECMO體外生命支援等治療後，症狀無好轉，於2020年1月9日晚心跳停止，經搶救無效死亡。

如今已擴散至大陸其他省份，截至1月21日，廣東省累計14宗、深圳市8宗、珠海市3宗，北京5例、上海市1例，武漢市累計已達198例，大陸全境累計報告218例。另外，疑似病例包含四川省、雲南省、廣西省、山東省等地。

此外，泰國、日本、南韓也出現感染個案。泰國衛生部門13日證實，一名自中國大陸赴曼谷的旅客，確定感染引起武漢肺炎的新型冠狀病毒，為中國武漢以外首宗境外確診個案。日本隨後也出現病例，一名30多歲中國籍男性在武漢感染新型肺炎，隨後返回日本神奈川縣，成為日本第一個確診案例。南韓則於20日確認國內出現第一名確認患者，為中國籍女性。

▲▼ 新竹馬偕醫院，疑似武漢肺炎。（圖／記者陳凱力攝）

 新竹馬偕醫院。（圖／記者陳凱力攝）

台灣21日也出現疑似病例，有網友拍下新竹馬偕醫院公告照片，並上傳臉書社團「爆料公社」，引發外界關注。院方隨即出面說明，表示院內出現2起疑似案例，第一例為47歲女性已收入負壓隔離病房治療中，病情穩定，另名則是21日前來就診的44歲男子，目前仍在檢查中。

該名疑似罹患武漢病毒的台商，目前已移至隔離病房隔離治療，由於檢體已送往疾病管制署化驗，目前尚未有確診報告，而院方經開會討論後統一對外說明。

▲▼耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

▲大陸外交部20日就疫情作出回應。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸官方態度

疫情進一步擴散後，大陸國家主席習近平20日作出重要指示，湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作，「目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。」

習近平呼籲各部門要把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，同時制定周密方案，組織各方力量展開防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭，「要全力救治患者，盡快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。」

此外他強調，要及時發布疫情訊息，深化國際合作，並加強輿論引導、有關政策措施宣傳解讀工作，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

大陸外交部發言人耿爽則於20日表示，在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙多邊管道與各方保持密切溝通，加強合作，「如果其他國家也發現相關的疑似輸入性病例，我們歡迎第一時間通過官方管道向中方通報情況，促進嚴防嚴控。」

▲▼ 武漢肺炎。（圖／翻攝自微博）

▲武漢醫生全副武裝上陣。（圖／翻攝自微博）

臨床表現有哪些？

患者主要臨床表現為發燒、乏力，呼吸道症狀以乾咳為主，並逐漸出現呼吸困難，嚴重者表現為急性呼吸窘迫綜合症、敗血症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分患者起病症狀輕微，可無發燒。多數患者為中輕症，預後良好，少數患者病情危重，甚至死亡。

如何預防新型冠狀病毒感染的肺炎？

1.保持手部衛生。咳嗽、飯前便後、接觸或處理動物排泄物後，要用流水洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液。

2.保持室內空氣的流通。避免到封閉、空氣不流通的公眾場所和人多集中地方，必要時請佩戴口罩。咳嗽和打噴嚏時使用紙巾或屈肘遮掩口鼻，防止飛沫傳播。

3.醫院就診或陪護就醫時，一定要佩戴好合適的口罩。

4.良好安全飲食習慣，處理生食和熟食的切菜板及刀具要分開，做飯時徹底煮熟肉類和蛋類。

5.儘量避免在未加防護的情況下接觸野生或養殖動物。

▼如何預防。（圖／鳥博士授權提供）

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