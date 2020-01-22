LIVE／蔡英文召開國安會議抵禦武漢肺炎　發表「敞廳談話」

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。總統蔡英文22日一早在府內舉行「國安早餐會議」，隨後也準備舉行「敞廳談話」，為此《ETtoday新聞雲》10時40分全程直播。

針對中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），蔡英文在21日晚間，先透過臉書、Line等各種社群媒體，向國人表示，目前台灣確診的一個案例是「下飛機後立即送往醫院隔離病房」，並未進入社區，「同時，我們也會追蹤同機乘客的狀況，請國人不需恐慌。」

蔡英文下令，「防疫視同作戰」，會嚴陣以待，目前國內備有超過4400萬副外科口罩、193萬副N95口罩，會視需求隨時釋出，也請大家記得配戴一般口罩之餘，不必刻意囤積口罩。她說，目前武漢旅遊疫情已經建議提升到第三級警告，她要呼籲國人非必要請勿前往該地區。

在政府各單位全面啟動防治工作之後，蔡英文為進一步掌握防疫的各個事項，22日一早在總統府內舉行「國安早餐會」，透過該會議就武漢肺炎情勢再做一次完整討論。在「國安早餐會議」後，蔡英文也在10時40分，於總統府內召開「敞廳談話」，為此《ETtoday新聞雲》也會全程直播。

▼總統蔡英文下令，「防疫視同作戰」。（圖／總統府）

