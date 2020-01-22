武漢肺炎已出現人傳人！陸衛健委：存在「進一步擴散風險」

▲武漢肺炎已經出現了人傳人和醫務人員感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情，大陸國家衛健委21日指出，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。目前新型冠狀病毒傳染源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

根據大陸國家衛健委網站，下一步，將對不同地區、不同人群的疫情防控工作實行分類指導，在湖北武漢市進一步強化疫情控制措施，把好「入口關」，嚴格落實市場監管和野生動物管控；把好「出口關」，嚴格落實機場、火車站、汽車站、碼頭等體溫篩檢，全力遏制疫情進一步傳播擴散。

此外，對確診病例和疑似病例，指導各地調配優質的中西醫醫療資源，大陸國家根據需要及時調派專家支持，全力做好救治工作，最大限度減少死亡，同時規範開展流行病學調查和密切接觸者追蹤管理。對疑似病例，盡快開展標本實驗室檢測，盡快明確診斷。

結合春節期間人員流動性大的特點，將指導各地因地制宜落實車站、機場、商場等人群密集場所和汽車、火車等密閉交通工具的通風、消毒措施，必要時在重點地區的人群密集場所開展體溫監測。截至目前，大陸相關治療藥物、檢測試劑、醫療防護用品等供應正常，能夠有效滿足疫情防控工作需要。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！