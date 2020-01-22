獨／觀光局發函旅行社「禁出湖北團」 防堵武漢肺炎延燒

▲昨日我國確診一例武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

昨日台灣確診一例武漢肺炎，多家旅行社取消組團至武漢旅遊。觀光局表示，今（22）日將正式發函，即日起禁止旅行社出團湖北旅遊。觀光局昨日統計，至春節期間，共安排7團、83人至當地旅遊，等於全數旅遊團都需取消。

觀光局長周永暉今表示，觀光局將通函各大旅行社，宣布即日起禁止旅行社出團湖北進行旅遊。觀光局證實，今日將會發函給旅行社業者，為配合疾管署等相關單位政策，要求業者短期內不要再組團到當地旅遊，避免增加國人感染危險。

請繼續往下閱讀...

觀光局表示，昨日至農曆春節結束前，東南、康福、雄獅、山富國際、五福、鳳凰國際、燦星國際、喜鴻、長汎、世邦、易飛網國際、百威等大陸線主要旅行社，共有安排7團、83人至當地旅遊。

另外經查大陸湖北省武漢市組團社計有8家，前揭組團社向本局通報昨日來臺大陸觀光團約2團、計24人，今日起至農曆春節期間，通報來臺大陸觀光團約10團、計178人。

觀光局表示，各旅行社業者都十分配合，都已自動取消赴陸旅遊團，強調今日下班前就會發函，全面禁止出團至湖北旅遊。

▲武漢肺炎「大陸疫情分布」。（圖／記者陳郁元製）