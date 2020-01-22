肺炎釀6死...武漢還發「20萬張旅遊券」邀走春　網罵翻：誰敢去！

▲武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，截至21日晚間，中國大陸全國已經確診323例，光是湖北就有270例，還有6例死亡。但是卻有網友發現，武漢文化和旅遊局在20日還發送20萬張「文旅惠民券」，讓民眾免費遊玩各大景點，此舉被網友罵到翻，隔天立刻宣佈延期。

武漢市先前舉辦「濃濃中國風，暖暖江城情」2020春節文化旅遊惠民活動，發放20萬張「文旅惠民券」，民眾可以透過手機搶票，在過年期間到武漢的30個景點走春，且還在微博上宣傳如何搶票。

不過，武漢為疫情的重災區，目前確診的病例幾乎也都是曾造訪過武漢的人，送旅遊卷邀請民眾來玩的措施被罵到翻。武漢市文旅局就在21日緊急宣佈，「2020春節文化旅遊惠民活動延期舉行，由此造成的不便敬請諒解。截至1月20日24:00，已有33058位市民遊客預約成功，其入園（場）資格順延至下一次文旅惠民活動，資格順延的通知短信將通過預約預留手機號發送。 」

不過春節即將到來，大量流動人潮的「春運」即將，病情可能會進一步擴散，網友留言表示，「應該武漢的朋友如果沒回去過年這個年就先別回去吧」、「誰還敢去啊，這不是找死嗎」、「要重視起來啊！！！19號還在搞4萬人家庭聚眾吃飯！這是作死啊！！！」、「專家建議：武漢人不要出城，大家也別去武漢」、「那些嚷嚷著要回家過年的、你們不能太自私的，最好別來，來一個我噴一個」