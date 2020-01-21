AI落實工業4.0　交大與緯謙科技簽署合作備忘錄





▲國立交通大學與緯謙科技21日簽署合作備忘錄。（圖／交大提供）



記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學與緯謙科技21日簽署合作備忘錄，未來將結合交大在人工智慧（AI）的研發能量與緯謙科技的業界資源和數位轉型經驗，優化實務解決方案，期望帶動國內人才及產業發展與交流，創造產學雙贏新契機。

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▲AI模型可大幅減少人員的工作量，長期希望可再跨產業，加速落實智能化的工業4.0。

專案團隊負責人、交大電機系王蒞君教授表示，AI技術雖蓬勃發展，但仍有很多障礙需要排除，以製造業來說，目前業界一般的機台預測行為，主要是單一機台的預測性維護，由於資料不易收集、模型難以複製，仍需要由資料科學家執行。

團隊初期將融入機器學習影像識別技術和自動標籤功能，設計設備行為預測、影像識別、異常資料生成等方案，讓AI技術更人性化，在工廠中落實人機協同合作，建立學術研究和場域並行的良好關係；AI模型減少工作人員的工作量，工作人員則回饋模型辨識結果，提升模型辨識率。長期希望再跨產業，加速落實智能化的工業4.0。

交大陳信宏代理校長說：「交大近年來致力投入AI與巨量資料分析的技術與人才培育，取得豐碩的研究成果。希望交大先進的AI學術成果，對應到緯謙科技及其集團公司的需求，進而提供優化的解決方案，讓AI產業實務應用更上一層樓。」

緯謙科技黃柏漙董事長表示，AI技術在產業界逐漸受到重視，緯謙科技將發揮在製造業數位轉型的豐富經驗，促進產學的交流分享，共同解決產業問題。夏志豪總經理指出，雙方對設備一般性的現象與行為生成模組化方案，將深化應用在更多的執行需求上，促進產業技術能量升級，未來也預期在共同感興趣的領域，尋求更多合作方向。

交大研究團隊除了王蒞君教授，還包括電機系帥宏翰教授、資工系黃敬群教授和機械系鄭中瑋教授。團隊執行產學計畫有著豐富經驗，更曾於全國智慧製造大數據分析競賽、大專校院資訊應用服務創新競賽等競賽中獲得許多獎項。

緯謙科技為緯創集團旗下子公司，專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案。在瞬息萬變的市場中，秉持對資通訊技術的掌握度，以及在醫療照護、高科技製造等產業的服務經驗，持續投入企業資源，促進台灣AI產業升級。未來，將與交大共同推展人工智慧科技到更多實務層面，並擴展至跨領域產業，加速落實智能化工業4.0。

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