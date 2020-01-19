大眼正妹發「連任雞排」817份免費吃　頭香6點多到！排隊數破1200人　

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東門街的「阿力雞排」為了慶祝蔡英文總統以817萬票連任，中午12點整開始發放817份免費雞排，除了當店招牌「香雞排」外，還有熱心支持者提供免費817份玉米筍及市長林智堅加碼的817杯青草茶。這一波「免費連任雞排」造成排隊熱潮，還不到中午發放時間時，現場排隊人數已超過1200人，雞排店老闆曹維珍預估，817份雞排至少要發到晚上8、9點才能發完。

▲除了免費雞排，店內2位大眼雞排正妹也引起民眾爭相合照。（圖／記者陳凱力攝，下同）



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▲位於東門街的「阿力雞排」今天舉辦「免費發雞排」活動造成排隊熱潮。

中午才開始發放的雞排一大早就吸引民眾前往排隊，第一名的是居住在新竹市與苗栗縣交界的22歲蔡先生說，他坐上頭班6點15分的公車從新竹市內湖區前往排隊，果然順利取得「頭香」資格，而第二名的先生也不遑多讓，早上7點多就到店門口排隊，但比上路途，這些都比不上遠從板橋坐火車來的一位女性民眾，接近中午時排隊人龍已達5、600公尺長，沿著東門街、文化街、民族路最後再繞回東門街的阿力雞排店門口，估計排隊人數已超過1200人，這一波「免費連任雞排」所造成的轟動，可說是前所未有。

▲第一名「頭香」蔡先生一早坐6點15分的公車前往排隊。

雞排店老闆曹維珍說，店內的雞排平均一天約賣出2、300片左右，這一次發放817份雞排已經是傾盡他的洪荒之力，為了消化大批人潮，他出動7名人力，員工們從早上8、9點就開始備料，為了怕雞排太早炸會冷掉、不好吃，因此10點多開始下油鍋炸，以一個小時起鍋100片雞排的數量來估，817片雞排要炸到晚間8、9點，其中還不包含中途換油，不過，「免費雞排」有民眾喜歡也有民眾不滿，有部分民眾因為接近中午才開始排隊，不耐久候，聽到晚上8、9點以後才能領取雞排也小有抱怨。

雖然有少數民眾抱怨雞排等太久，但是大多數領到雞排的民眾還是非常開心，感謝老闆可以舉辦這樣的活動，認為排隊來的「勝選雞排」特別好吃，感動的大呼「努力是值得的」，除了免費雞排外，現場還有2位大眼「雞排正妹」引起關注，1位「大眼馬尾正妹」努力打號碼單，1位「大眼長髮正妹」則站在櫃台前位民眾發放雞排，2人恬靜的氣質、姣好的外貌也吸引領取雞排的民眾爭相合照。

▲成功排到的民眾大呼「努力是值得的」，還說「勝選雞排」特別好吃。

▲遠從板橋坐火車來的紫衣小姐開心排隊領雞排。

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