學姊曝：選後想去這個地方！新竹都城隍廟發勝選菜包...但要他說了算

▲黃瀞瑩說，選後想回北市府，但還要等柯P說了才算。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台灣民眾黨兌現選前承諾「若「民眾之聲」直播上線超過千人，就要發送百顆草包與菜包」，20日上午準立委蔡壁如、學姊黃瀞瑩，偕同柯媽媽一起到新竹都城隍廟發送「草包」與「菜包」，柯媽也公開投票日許下的「不能說的願望」，那就是祈求台灣民眾黨立委席次能夠「多人選上」，現場媒體問到柯文哲是否參選2024總統，柯媽則笑說「還這麼遠的事，現在先認真做，把台北市政做好，讓人誇獎，這樣才有用」。

原本民眾黨表定要中午12點才開始發放菜包，但因城隍廟前廣場腹地過小，排隊人潮已阻擋廣場前攤商做生意，因此現場臨時決定提早11點多先發250顆菜包、250顆草仔粿，第二階段為12點整再將剩餘菜包、草仔粿發完，除了民眾黨準備的1000顆包子，還有新竹知名包子店西大發也再加碼100顆珍珠奶茶包。

▲民眾黨20中午在新竹都城隍發「勝選感謝菜包」。

民眾爭相和柯媽、黃瀞瑩等人合照，接受媒體採訪時被問到，有民眾質疑，民眾黨應徵黨工起薪才3萬，與其「要提高勞工薪資」理念不符一事，蔡壁如也表示，這件事應由黨團統一回答；還有媒體問蔡壁如16日參加立法院助理院務說明會時，卻在中途離席接受媒體採訪，遭立委鄭運鵬助理在臉書PO文怒嗆「愛作秀」一事，蔡壁如也表示，這是一場誤會，那天說明會對我來說是有用的，當天也不知道有那麼多媒體，導致助理有點誤解。

另外，選戰過後，民眾黨之花、學姐黃瀞瑩的去留也成為焦點，黃瀞瑩表示，選戰結束後，柯文哲和蔡壁如特別放她一個長假，讓她休息到過年後，恰巧這陣子都在感冒，剛好可以趁機把身體養好，而接下來黃瀞瑩自己仍希望回到台北市政府服務，「不過一切都要等市長從歐洲回來後再決定」。

▲柯媽不耐久站，坐在椅子上休息。

柯媽是虔誠的城隍爺信徒，選前多次來上香祈求保佑，這一此民眾黨拿下高票，柯媽也特地來向神明還願，柯媽還說，「柯文哲團隊一定對台灣好，認真打拚不會貪汙，我們也要證明給神明看，我們是走正確的路，這次選舉的成績很好，謝謝大家打拚，也感謝神明幫助」。

至於柯文哲是否參選4年後的2024總統大選，柯媽笑說：「講那麼遠！現在要先認真把台北市政做好，讓大家稱讚，這樣才有用」，還打包票柯文哲認真又不會貪污，「你看5年間要存570億要去哪裡存，我真的很自信，我的兒子很忠直。」

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