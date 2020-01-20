LED檯燈越看越傷眼？　閱讀超過30分鐘！小心引發「光照視網膜炎」

▲清大周卓煇帶領OLED團隊研究光線對眼睛的影響。（圖／清大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「現有檯燈全部太亮！」清大周卓煇教授的OLED照明團隊，與曙光黃韻儒、楊沛璇歷經4年聯合研究結果發現，光線亮度確實會影響閱讀清晰度，但亮度越高，卻會對眼睛造成越大的傷害。周教授表示，要量化光線的傷害並不簡單，首先，要定義合理的用燈時間，如果以每次看書30分鐘為例，現代檯燈，無論是節能的日光燈（CFL），或是最近的LED燈都太亮了，使用超過30分鐘，可能引發「光照視網膜炎」。

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▲研究發現，現代檯燈，無論是節能的日光燈（CFL），或是最近的LED燈都太亮了，使用超過30分鐘，可能引發「光照視網膜炎」。



根據曙光黃韻儒、楊沛璇與清大陳和新、李政霖的量測結果，色溫5600K的白色CFL，在101勒克斯照度下，只能看書29分鐘；色溫5300K的白色LED，在196勒克斯照度下，則只能看書13分鐘；若是再加上富含藍光的背景光，則將更雪上加霜。周教授表示，若想要連續看書30分鐘而不傷眼，只能使用傳統低藍害的鎢絲燈，或是無藍害的燭光OLED燈。

「同樣的，現有教室燈光會否太亮傷眼？」周卓煇教授要大家認真思考這個問題。根據曙光陳宥羽、王子欣、李采姈與清大薛宗嘉、江明叡同學進行的研究發現：「現有教室燈光皆普遍過亮！」周教授表示，如果定義教室燈光的合理使用時間為一堂課、50分鐘，那麼，教室的座位中，只有前排兩側能安全閱讀超過一堂課，其餘位子的光線，都相對太亮，不需要50分鐘就可能會造成學生眼睛永久性的傷害。

根據這些同學的量測結果，教室中央位置的照度約為150勒克斯，只能看書20分鐘；反倒是教室前排兩側的照度約55勒克斯，能看書55分鐘，成為最安全的位置，顯示教室燈光存有過亮的問題。

▲周教授表示，如果定義教室燈光的合理使用時間為一堂課、50分鐘，那麼，教室的座位中，只有前排兩側能安全閱讀超過一堂課，其餘位子的光線，都相對太亮，不需要50分鐘就可能會造成學生眼睛永久性的傷害。

「如果太亮會傷眼，那麼，太暗不是也會傷眼嗎？」、「檯燈、教室或辦公室到底應該多亮？」為了回答大家心中常常會出現的第一個疑問，並讓大家正視第二個問題，周教授讓曙光女中徐于晴與徐如嫻，以及清大陳景修，逕行探索，自己找答案。結果發現，光線亮度確實會影響閱讀清晰度；亮度越高，確實可以看得越清楚，但是，過高的亮度，卻會較快對眼睛造成傷害。

周教授強調，真正需要的亮度，要根據閱讀字體的大小而定；若要可看清楚12號字體（一般書籍的字體大小），則需要40勒克斯的照度；字體較大，需要的亮度會較低，可看書時間較久，像是想看清楚14號字體，則平均僅需要20勒克斯的照度。

「有個好消息，那就是，光色不太會影響閱讀的清晰度！」周教授表示，這個發現的重要意涵為，用橘白像燭光的光線，依然可以清晰讀報、看書；想看小字體時，開亮一點，也不會像富含藍光的白光傷眼。

▲台大眼科主治醫師葉伯廷表示，室內光線過亮或過暗都容易導致眼睛疲勞，在這種環境下長時間閱讀容易導致近視加深。

清大曙光研究團隊發現，若是以一次看書、辦公50分鐘為例，燭光燈（色溫1600K）可以點亮到400勒克斯，而典型白光（6000K）,則需調降到50勒克斯；較亮的燭光，確實可以讓人更輕鬆看清楚較小的字體；對習慣用亮光看書，但是又害怕太亮傷眼的人，應該考慮使用低藍光或無藍光的照明。

台大眼科主治醫師葉伯廷表示，室內光線過亮或過暗都容易導致眼睛疲勞，在這種環境下長時間閱讀容易導致近視加深，也不少人喜歡長時間使用3C產品，過度用眼，這也是造成近視的其中一個重要原因。根據健保署資料，國人視網膜剝離手術人數在近五年內成長兩成，光是在台大醫院在2018及2019年因為視網膜剝離接受視網膜手術的病人已經超過1000人。

「不同於其他歐美國家，視網膜剝離患者是以五、六十歲的中老年人為主，這些是因玻璃體、視網膜退化造成的；但是依據臺大醫院過去的統計資料顯示，在台灣視網膜剝離的病人另一個主要的族群是二、三十歲的年輕人，這些人視網膜剝離主要與高度近視有關。」為減少高度近視的發生，葉醫生建議室內照明不能太亮也不能太暗，每天一定要有適當的戶外活動，可以避免高度近視的發生。

曙光女中姚麗英校長表示，此課程已與清大團隊合作四年多，從一開始學生自己發想題目，愈深入研究就發現有更多需要研究的地方，因此一屆屆學生接續著挖掘下去，累積到本屆將研究應用於光源與視力的關係上，不僅研究成果本身具有高度應用價值、且可視為歷屆研究的亮點結論。

姚校長強調，這門課，算是本校多元選修課程中，較為辛苦的課程；但是，一屆屆下來，卻吸引了更多的學生自願投入。以研究檯燈光源的黃韻儒同學為例，即是在學測後的三下選修此一課程，希望在畢業前，習得撰寫論文的技能；其所投稿的論文，不僅獲得國際研討會的審查通過，自己也如願考上第一志願台大公衛系。

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