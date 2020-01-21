張亞中「致國民黨公開信」超中肯：黨主席參選資格高牆仍存在

▲孫文學校校長張亞中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

孫文學校校長張亞中日前宣布參選國民黨黨主席，他在21日發表「至國民黨公開信」，其中有三點針對黨主席改選的建議，並點名代理黨主席林榮德與代理秘書長曾銘宗，包括一、只要是黨員都有黨主席的被選舉權。第二、廢除弊端叢生的連署規定，參選人資格可經黨中央召集的黨籍社會菁英組成之小組審查。第三、黨主席的產生採必要兩輪制。

張亞中認為，黨主席參選資格的高牆仍然存在，以致於只有舊有權力者才能參與；選舉程序不僅保障黨內既有掌權者，更等於放任作弊造假繼續橫行。



致國民黨公開信全文：

林榮德代理主席、曾銘宗代理秘書長勛鑒：

本黨大敗，吳主席勇於負責請辭，所有黨員均期待本黨能在組織結構上重新改造、理念論述上煥然一新。

基於長達逾四十年的黨齡，期盼為黨有所貢獻，本人目前宣佈參選黨主席，並已公佈再造本黨的《策論》十餘篇，期望能帶領本黨走出幽谷，為國家及兩岸人民的和平做出貢獻。

日前看到本黨公佈的黨主席選舉公告，痛感本黨有負黨員的變革期待。黨主席參選資格的高牆仍然存在，以致於只有舊有權力者才能參與；選舉程序不僅保障黨內既有掌權者，更等於放任作弊造假繼續橫行。

由該公告可看出，本黨主席的選舉方式是封閉的，本黨仍是中央委員的黨、中常委的黨、黨主席的黨、既有權位者的黨，而不是一般庶民黨員的黨。沒有黨的職位，即使再優秀、再有理念、再有能力，也難以參選黨主席。黨主席只是在既有的權力結構中，換人做做看而已。

依照本黨的黨主席選舉公告，報名者需要所有黨員的百分之三連署，連署時間是從1月17日至2月3日。扣除其中一個星期的年假，參選人必須在一個星期內找到約1萬4千個黨員，親自簽名連署。

對本人這樣的參選者，雖然為黨奉獻幾十年，但是手上沒有黨員的名冊，請問，本人應該如何開始連署？只有那些曾經擔任過黨部主委或相關職務者才擁有名冊，因此，只有他們能夠參選。

不過，即使有名冊，可以在一個星期內找到約1萬4千個黨員本人，請他們一一親筆簽名嗎？用常識判斷即可知道非常困難，除非造假。

以上次黨主席選舉為例，除了人頭黨員充斥外，有位參選者，在台北市的黨員連署人數就高達5萬5千人，比台北市黨員還多1千人。國民黨當時的主席洪秀柱女士就很感慨說：「連署抄襲情況實在是太嚴重、太離譜！」可以預期，這次黨主席選舉，又會有抄名冊造假現象。歷次黨主席選舉的弊端，早已為社會所垢病，嚴重傷害本黨道德社會形象，可嘆在大敗後的第一次黨主席的重大選舉，仍然惡規續隨，沒有一點朝氣展現。

另一個問題是，依現有辦法，參選黨主席必須有中央委員或中評委資格，這是承平時期、本黨高高在上時的做法。如今本黨遭逢如此艱難的困境，既有的權力結構原本就須為造成此一困境承擔責任，他們顯然已經無以肆應局面，如今又要將黨的改革責任交在同一批人之手，本黨究竟是否還真有改革誠意？

值此時刻，本黨黨員咸有救黨的使命。民主時代，本黨還有什麼理由非要將候選主席之資格定在中央委員或中評委員這樣一個小圈圈內？由此次大選來看，本黨無數黨員出錢出力，他們的才具與付出，有哪裡不如小圈圈的黨員？本黨又何忍以任何理由來阻擋有理想、願意為黨承擔責任的黨員同志？

另以本人為例，本人曾參與去年本黨總統候選人提名，當時本黨並未以任何理由阻擋本人參與，黨中央提名委員共同認為，本人有資格參選本黨的總統提名人。既然如此，本人為何僅因不曾擔任中央委員或中評委，就被拒絕於主席候選名單之外？

依照中華民國憲法，參選總統不需有擔任過任何職務的限制。即使是本黨的對手民進黨，參選黨主席也沒有設下曾任黨務工作的資格限制。本黨如此設限，怎麼能夠讓本黨成為開放的政黨？又如何號召更多的黨內人才願意為本黨承擔？本黨的作為，是在人才甄選上畫地自限、保障既得權力者。

吾人期盼，本黨值此危難之際，能夠真正一秉天下為公的理念，開大門、走大路，歡迎黨員中所有有志承擔艱鉅工作的英雄豪傑，踴躍參與，展現本黨真正雪恥救亡的誠意，如此本黨幸甚！國家幸甚！

本人建議本黨亡羊補牢、大開大闔，給社會一個嶄新的觀感讓黨員感受本黨改革的誠意，重新宣佈黨主席參選辦法：

第一、只要是黨員，都有黨主席的被選舉權，無需黨內職位限制，讓本黨的社會各界英才都有機會為黨奉獻。

第二、廢除弊端叢生的連署規定，參選人資格可經黨中央召集的黨籍社會菁英組成之小組審查，如此亦可避免勞民傷財、造假欺騙。

第三、黨主席的產生採必要兩輪制，讓當選者享有半數黨意，方便未來更有正當性帶領本黨。

以上建議，敬請勛座及黨中央考量。本人也期待，本黨其他黨主席參選人及所有黨員如認為以上所言不妥，請提出不同意見；若認為所言有理，亦請共同促使黨中央從善如流、依理而行，讓本黨的再造重啟有個好的開始。

張亞中 敬上

民國109年1月21日