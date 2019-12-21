《反滲透法》力拚年底三讀　張亞中：對兩岸只有壞處

▲反滲透法力拚年底三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／北京報導

台灣大學政治學系教授張亞中今（21日）指出，反滲透法會對兩岸關係造成影響，對蔡英文來說，她就是要塑造兩岸處在敵對的狀態，反滲透法的確可以達成目的。他表示，「不管是對台商、台生或是在大陸的朋友，的確會心有慌恐，這東西需非常謹慎，通過後對兩岸只有壞處，沒有好處。」

大陸《環球時報》今舉行2020年會，活動以「2020世界之國·中國之治」為主題，邀請港澳台學者與會，討論議題涵蓋香港局勢、兩岸關係以及中美角力等。張亞中受邀擔任「兩岸大勢：2020統一關鍵點？」與會來賓，並在會議開始前，接受媒體採訪。

張亞中表示，《反滲透法》不是單純阻止台商回台投票，「不是這麼簡單的事情，牽涉到的層面非常廣，一次法律的通過不是只為了一次選舉而已，影響台灣其實非常深遠。」

▲台灣大學政治學系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝）

他認為。在全球化的時代推行《反滲透法》，動機是非常可疑，因為全世界互動頻繁，人與人往來、商業互動密切，更何況反滲透法的解釋權在台灣行政單位，產生誤導或誤殺，對兩岸關係都不是很好的事情。

至於明年選後的兩岸關係，張亞中認為，未來的一年充滿迷霧，不管是誰執政，大家都要用智慧去找一條方向，「兩岸關係，最危險的就是不確定感，讓兩岸走向和平發展的軌跡，確定兩岸政治地位，結束敵對狀態，簽署和平協議是當務之急。」

民進黨強力推動在月底時將《反滲透法》三讀通過，包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲等人都提出質疑與批評。對此，總統蔡英文強調，反滲透法是為了國家安全。陸委會則定調，草案是針對滲透干預的不法行為，而不是針對特定身分或對象，一般正常的兩岸交流並不會觸法。

▲前總統馬英九出席「反滲透法草案」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）