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3張圖看國道避塞車密技！春節連續7天0-5時免收費　壅塞時段曝光

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▲▼高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供，下同）

記者黃凱翊、李宜秦／台北報導

今年春節假期共有7天，許多民眾都會帶著全家大小一起出門走春，為了避免大家塞在國道上反而打壞出遊興致，交通部高公局特別整理出3張圖表，從高乘載管制措施，一直到避免塞車的交通疏導方案，全都一目了然。

交通部高速公路局表示，從23日（小年夜）到29日（初五）期間，每日0到5時國道全線暫停收費；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，並取消每日20公里優惠里程，均採75折單一費率方式收費。另外若於初一到初三南向可於13時後出發，初三至初五北向可於10時以前出發。

請繼續往下閱讀...

入口高乘載管制部分，25日至27日每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。27日至28日每日13至18時，實施國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。27日到29日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

▲▼高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲上路前記得確認好高乘載管制時段。

入口匝道封閉部分，25日至27日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。27日至28日0至24時，封閉國1臺南、虎尾及埔鹽系統北向入口、國3中興系統、西濱北向及名間雙向入口匝道。開放路肩部分，除現有開放路肩措施照常實施外，23日至 29日間，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

入口匝道儀控部分，視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制，另針對重點交流道採嚴格匝道儀控管制，針對10個重點路段實施精進式匝道儀控。另假日視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，今年春節台61線西濱快速公路全線通車，建議往返新竹臺南地區間之用路人，多利用幸福公路，替代國1國3新竹-臺南地區雙向易壅塞路段。同時呼籲，初一至初三南向多利用下午13時後時段，初三至初五北向多利用上午10時前時段，以避開壅塞。

更多疏懶措施可上高公局網站查詢懶人包＞＞https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2019916208

▲▼高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲▼高公局過年期間交通疏導措施及收費時段。

▲▼高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

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