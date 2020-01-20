求職傻幫領錢！他上工沒幾天被抓…警逮14人曝「背後陰謀」：狂撈超過百萬

▲▼ 刑事局偵查第六大隊偵破詐欺集團。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

刑事局偵查第六大隊日前偵破一個詐欺集團！在雙北地區循線查獲集團幹部鄭姓嫌犯等14人，初步清查，被害人達21人，詐騙金額則高達上百萬元。該詐欺集團透過網路及報章雜誌刊登求職逛告，表示幫忙領款就能輕鬆賺錢，不少人信以為真，工作數日後便遭逮捕，這才知道已淪為車手。

刑事局偵查第六大隊（第四隊）2019年11月間與165反詐騙平台共同分析，發現某個郵局帳戶疑似遭詐欺集團作為詐騙支用，並有車手在提領贓款，隨即協請臺北市政府警察局內湖分局就近派員前往查緝，順利在臺北市查獲林姓提領車手。

案經專案小組報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦及向上溯源，警方陸續循線在台北市、新北市等地逮捕收簿手2名、提領車手7名及收水車手5名，全案共計查獲14名詐欺集團成員到案，並起獲存摺（含提款卡）、行動電話、50萬元等贓證物，初步清查被害人達21人，詐騙金額高達上百萬元，全案經詢問後依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦。

專案小組進一步調查發現，該詐欺集團是透過網路及報章雜誌刊登求職廣告，強調只需要利用通訊軟體回報上下班狀況，平日幫忙領款，就能輕鬆賺錢，不少中年失業人口信以為真，在應徵後工作不到數日就遭警方逮補，才發現自己淪為詐欺集團提領車手和收水車手，吃上詐欺官司。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

安全島上大灘血…蘆洲特斯拉「猛撞噴出」！12歲女童慘死 目擊者：完全沒煞車



驚悚畫面曝光！12歲女童過馬路…遭特斯拉「掃過」慘死 媽目擊全程嚇壞蹲地



小開駕特斯拉狂飆！12歲女童「雙膝斷」慘死…2駕駛各5萬元交保