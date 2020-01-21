台南返鄉旅遊看這裡！暖警自製交通懶人包　讓你避開車陣地雷區

▲台南市永康分局為加強宣導春節連續假期交通疏導管制措施作為，亦將相關疏導措施，以「懶人包」方式彙整上傳臉書粉絲專頁，讓民眾提前因應規劃返鄉、出遊行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年農曆春節連續假期，自1月23日至29日為期7天，台南市永康分局為加強宣導春節連續假期交通疏導管制措施作為，亦將相關疏導措施，以「懶人包」方式彙整上傳臉書粉絲專頁，內容包含國道替代道路、高乘載管制時間及平面道路交通瓶頸處等資訊，讓民眾得以提前因應規劃返鄉、出遊行程。

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永康分局為使轄區交通順暢，除與各行政機關（區公所、高公局等）建立溝通機制，加強跨域、跨機關之協調，亦利用LINE群組聯繫網，彈性調整交通疏導作為，希望能讓市民平安過好年。

此外，永康分局為了讓用路人免除塞車，除平常日針對轄區各交通要道規劃交通疏導勤務，連假期間將持續啟動「交通快暢」措施，並以路口監視器輔助監控各轄區要道及交流道車流情形，期前發現瓶頸、有效疏導車流，確保民眾到台南出遊、返鄉，快樂暢行。

組長張澤銘提醒用路人表示，春節期間透過路口監錄及各項科技輔助系統（APP、GOOGLEMAP），即時查看永康、大灣交流道路口車流情形，並於預估在初三、初四國道仁德交流道北上匝道封閉，且該2日13時至18時同步實施國道高乘載管制，易有車多情形，請駕駛人避開仁德、大灣、永康等三處交流道，行駛下列替代道路，永康分局各項交通狀況及疏導管制情形將隨時利用警察廣播電台插播，請駕駛人注意收聽，並配合疏導措施提前改道，以維交通順暢。

永康分局替代道路建議：1、要從國道一號大灣及永康交流道北上的駕駛朋友，因國一北上大灣至永康路段易車多擁擠，麻煩請改道至善化交流道行駛，或多利用國三、省道台1、17、19行駛，避開2處交流道，節省等候時間。

2、目前東區的平實營區有新開通之道路，所以從東區至永康區或到大灣的駕駛人，可行經裕永路（榮民醫院）到達，且原平實營區內道路也有開通可直通到達夢時代，均可供駕駛人減少路途。

3、大灣交流道南下匝道路口處，因該路口為平面道路與下交流道有車流匯集，目前已有新設置紅綠燈號誌，請駕駛人遵守號誌行駛。

永康分局長呂世明特別呼籲，年節聚餐切勿酒後駕車，歡愉的聚會容易讓民眾忽略安全的重要性，提醒民眾切勿抱持僥倖心態而造成遺憾，「快樂出門、平安回家」歡度美好假期。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。