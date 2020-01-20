風勢助長...梨山火警又延燒！陸空聯手難滅火　3公頃林地燒光光　

▲梨山舊佳陽山林火警持續延燒，現場進行陸空搶救。（圖／東勢林管處提供）

記者李忠憲／台中報導

位於台八線69公里處，也就是和平區梨山舊佳陽地區的大甲溪事業區第五林班地，19日傳出山林火警，消防隊與東勢林區管理處、空勤總隊進行陸空搶救，經開闢防火巷阻隔火勢。南方火勢雖順利阻隔，但北方卻因風勢助長下，持續延燒。

消防隊、林管處與空勤總隊今天上午持續進行救災滅火，空勤黑鷹直升機至中午為止已投水11次、共22公噸，目前已改由陸軍直升機接下載水滅火任務。

▲林務局打火隊挺進火災區域，開闢防火巷並進行滅火。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處表示，梨山山林火災至今燃燒面積從昨天的2公頃增加到3公頃，目前火勢已減緩。林務局出動77人進行地面開闢防火線及滅火，直升機已投水19次，目前仍持續陸空聯合救災中。

▲空勤直升機持續載水前往林班地滅火，後由陸軍接手滅火任務。（圖／空勤總隊提供）

另外，火勢延燒到70公里處，公路總局第二區養護工程處谷館段顧慮行車安全，中橫臨37便道上午也受到影響。上午7點上行車隊在警消戒護下才順利通行，至於中午是否放行，仍有待評估。谷關段提醒鄉親應預先排定行程，造成不便還請見諒。

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