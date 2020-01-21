選後首次「大陸台商」春節聯誼　張小月：報名相當踴躍

▲去年2019大陸台商春節聯誼餐會舉辦時，時任總統蔡英文親自出席與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

總統蔡英文勝選連任後，首次大陸台商春節聯誼餐會將於1月30日召開，海基會董事長張小月今（21日）受訪時說，報名參加的台商「人數非常踴躍」，海基會也會藉此期間就「反滲透法」實施多做說明。她強調，「絕對不會說是回到過去的白色恐怖的時代。」

慰勞在陸台校台籍教職員辛勞，海基會今舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，包括海基會董事長張小月、陸委會副主委陳明祺、教育部代表，大陸華東、上海、東莞等地台商子女學校董事長、校長和教職員均出席與會。

▲海基會董事長張小月。（圖／記者陳政錄攝）

對於「反滲透法」實施，張小月指出，反滲透法是為了保障我們的安全、民主，並不是為了反交流。只要是正常來往做生意、正常交往的，完全不用擔心，反我們所反對的、‌‌防範的主要就是說，接受境外敵對勢力或接受對岸的指令，‌‌或者是說接受金錢的援助，來做違背我們‌‌國家安全的事情。」

但她也坦言，近期由於對法律內容還沒有很正確的了解，台商理解、擔憂兩種聲音都有，所以海基會已經成立聯絡窗口，對台商、陸配加強宣導其必要性。

值得注意的是，海基會也將於春節後，舉辦2020年大選後首次的大陸台商春節聯誼會，屆時總統蔡英文是否出席、台商參與率廣受各界關注，也被視為兩岸關係風向標。張小月多次強調，報名「非常踴躍。」

她說，這次報名參加的情況非常好，估計此次的春節台商聯誼餐會，「會是一場盛大成功的餐會。」張小月也提到，對於台商關心反滲透法情況，海基會也會藉此機會舉辦說明會、加強與台商互動說明。

她還在致詞時說，總統蔡英文已經對重啟兩岸溝通遞出橄欖枝，只要在「和平、對等、民主」的基礎上，隨時可以和大陸方面展開對話。

▼海基會2020年1月21日舉辦年度「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」。（圖／記者陳政錄攝）

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