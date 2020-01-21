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收退稅單卻不開心！特地請1天假...油錢「大於實領金額30倍」　她心涼想哭

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▲▼ 網友收到退稅單，退稅金額為一元 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 網友收到退稅單，心先涼一半。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

收到退稅憑單應該是件開心的事，但這位網友卻好苦惱。女網友20日發文表示，自己收到綜所稅的退稅單，但由於金額實在太低，去領錢的成本遠遠高出實領金額的30倍，讓她心冷表示「領了更想哭」，網友們也笑說是「退火大的」。

「哇！！終於退稅了！！」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，原來她20日收到綜合所得稅的退稅憑單，沒想到一見到上頭的金額，讓她心都涼了！

請繼續往下閱讀...

只見單子上寫著「新台幣壹元整」，兌領的期限則是到今年的3月20日。不過原PO卻表示，如果她真的要領這1塊錢，必須先請假、花30元的油錢才能親領，成本根本遠大於退稅額，領了反而不划算，「領了更想哭」、「紙張跟油墨也不只1元了」。

▲▼1元。（圖／記者孫于珊攝）

▲為了領1塊錢，原PO要付出很大的成本。（示意圖／記者孫于珊攝）

留言中有網友表示，自己也有同樣的經驗，當時果斷放棄；還有人提醒，報稅時有個選項為「退稅金額低於30元可以選擇不領」，下回記得打勾，即可省去麻煩。

其他網友則表示，「一元復始，萬象更新」、「他也不敢不退給妳，不退被你查到你告他，他損失不止1元」、「退火大的」、「太搞剛（麻煩）了」、「能從國家挖錢回來，值」、「為了1元，花費的人力物力超過好幾倍」、「另類的有感退稅」、「可以綁定戶頭，直接匯進去比較方便」。

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