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已婚里長沒拿捏好距離…當選後即斬地下戀情　小三怒了展開報復！

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▲▼訴訟，法官，濫訴，法庭。（圖／達志／示意圖）

▲已婚里長背妻與張女交往，不料這段地下感情生變後，張女心生不滿「展開報復」。（圖／達志示意圖）

記者孫于珊／台北報導

台北一名已婚的李姓里長發生婚外情，與一名張姓女子有感情糾葛，然而這段感情隨著李在九合一選舉中當選里長後，就無疾而終。張女因此心生不滿，氣得僱人舉牌討債，李發現後憤而提告妨害名譽。台北地院審結，依加重誹謗罪判張女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

張女先在住處自行製作看板「敬告里長」，看板上載有，「嚴禁你再拿我家大樓磁扣自由進出我家，請即刻還欠借物品屢催，躲著不還已欠了2年，只好發此公告周知」、「再一次催討欠借物品及金錢，請當面點收歸還，勿當無賴」等內容，並以每小時600元僱請舉牌工人於2019年2月16日早上9時起，站在公園入口處手舉看板。

張女挨告後坦承有製作看板，也有雇請舉牌工人，但矢口否認有何誹謗犯意，辯稱因李未將磁釦、手機及借款歸還她，才會製作看板。

李則反駁，他沒有向張女借錢，是張女有託他保管1萬元，但他已將1萬元歸還；另外，「張女覺得我不值得贊助」，曾要求給付選舉期間贊助費用8100元，他也依要求匯款；手機及磁扣部分，他也以匿名包裹寄還了。李解釋，因張女之前一再表示要將他弄黑弄臭，所以為避免再接觸張女，他才會以匿名寄送，還說，張女收到包裹後有打開，並將內容物拍成照片以電子信件寄給他看等，證明張女確實知道寄件人是誰。

法官審酌後認為張女說法均難採信，依加重誹謗罪判她3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

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