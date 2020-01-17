▲ 新北永和里長座談，侯友宜宣布再增800萬強化道路養護工程。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜17日率市府團隊走訪永和與里長行動治理座談，針對青年住宅、路面鋪設及汙水下水道施工等議題進行討論。其中，水源里長希望提高道路修繕經費，侯友宜也於現場宣布2020年再增編800萬元，提升用路安全。

水源里長柯義和表示，永和是典型地狹人稠的都會區，出入人口頻繁且車流量大，像里內保平路段的道路鋪面常東一塊補丁、西一塊補丁，修補工程不連續，形成路面交接縫及高低差，又受限經費無法進行全路段修繕，影響用路人安全。

對此，工務局表示，有關各區辦理道路路面養護及改善工程經費分配，是依據各區公所維護道路面積、各區人口數、城鄉發展情形以及道路使用量等客觀因素，在財政有限的情況下做出符合全市最佳的資源配置，將效益最大化。

▲ 新北市長侯友宜17日率市府團隊走訪永和區，與里長舉行「行動治理座談」。

今年道路養護經費經市府整體評估後，侯友宜說，永和區將由2465萬增加至3274萬元，增編逾800萬元加強道路安全及用路品質，「如有地基被掏空，路面嚴重凹凸不平等緊急情況，一定要列為修繕第一優先」，共同為市民福祉努力，讓市民有感。

侯友宜說，今年啟動近40場行動治理座談，為討論出地方共識，由區公所先行瞭解基層聲音，能處理的就立刻解決，涉及到局處權責則透過局處專業評估，朝對的方向規畫策略，「大家凝聚出共同方向，才能一步步腳踏實地，完成各區施政願景。」侯友宜也責成研考會定期向各局處追蹤辦理進程，如遇未具備落實條件的議題，也要充分與里長溝通取得諒解。

民政局長柯慶忠表示，行動治理座談除延續去年架構，將著重在各區議題蒐集過程中，探尋各區發展方向，並建構起區公所與基層里長的夥伴關係，此外，積極落實地方基礎建設，藉由逐年溝通及改善，讓各區都能朝向願景目標前進。

「時間對我們來說完全沒用！」