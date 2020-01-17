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批反滲透法違憲！　張安樂嗆「蔡政府製造敵人」台灣安全岌岌可危

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記者孫于珊／台北報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂因涉侵占華夏大地旅行社資金，違反銀行法、政治獻金法等罪，17日上午至台北地院出庭。對於「反滲透法」的上路，張安樂開庭前，面對鏡頭大談看法，他認為反滲透法根本違憲，蔡英文政府是在製造敵人，挑釁結果就是讓台灣安全陷入危機，全民只能買單，「非常不負責任！」

▲▼中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂。（圖／記者孫于珊攝）

▲張安樂認為反滲透法是與大陸樹敵，痛批蔡政府不負責任，危及台灣安全，最後也是讓全民承擔後果。（圖／記者孫于珊攝）

張安樂表示，他對於反滲透法不擔心，因為「我就是中國人，沒有人滲透我，我也根本就不需要人家滲透」，大陸把台灣當同胞，但該法讓台灣把大陸當敵人，「這情況很嚴重耶！」因當大陸14億老百姓都對台灣有敵意時，「台灣怎麼應付？台灣領導人能頂得住這種壓力嗎？」張安樂痛批，「這叫做不負責任！」他舉浙江電視台「中國新歌聲」到台大校園舉行活動，卻發生流血衝突一事為例，說明大陸官方是不希望製造兩岸對立。

張安樂繼續怒嗆，第一個違反國安法的就是蔡英文政府！打著中華民國的招牌來顛覆中華民國，作為一個領導人，人民的安全最重要，但蔡卻為了自身利益肅清異己、製造敵人，對內整肅，台灣安全岌岌可危啊！

張安樂認為明明已有那麼多法條了，卻還訂立反滲透法直接指明境外敵人，根本莫名其妙！他還說，據中華民國憲法，大陸不是境外，所以該法根本就「違憲」了！ 同時強調，他將為促進兩岸統一持續努力下去！「歷史會給大家一個最公正的裁判」。

張安樂也肯定說，反滲透法會讓台灣減少與大陸間的交易，他說，以前大陸政策全向綠色傾斜，他也曾聽台商說過，大陸給了民進黨立委蘇治芬等人眾多好處，例如上海有一個點專為蘇治芬設立，還專門開設窗口等措施。

而對於這次總統大選結果，張安樂表示，他希望韓國瑜能當選，國民黨能過半。他說雖然統促黨與國民黨政治理念不盡然相同，但至少能為兩岸關係帶來8年和平，而如今蔡英文當選，就看她的智慧了。張安樂認為，蔡英文現在逞一時的痛快挑釁，結果就是全台灣老百姓付出代價。

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