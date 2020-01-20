AIT官員開車撞傷斑馬線上行人　未提刑事豁免權願受罰...判刑2月

▲AIT官員未依規定讓行人優先通行，竟貿然左轉撞傷人，遭判2月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

38歲美國在台協會行政主管人員RYAN MCKEAN，駕駛自用小客車從國父紀念館停車場出口駛出後，竟貿然左轉，撞傷一名走在斑馬線上的陳姓路人，RYAN MCKEAN並沒有逃逸，而是馬上前往就醫現場向處理警員自首肇事、接受裁判。雖然RYAN MCKEAN有權主張刑事豁免權，但他並未主動提出。台北地院依過失傷害罪，判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

這場車禍發生於2017年11月30日晚間9時許，RYAN MCKEAN開車從停車場出來，想左轉光復南路時，車頭不小心撞擊到路人的右後臀部，致對方右膝挫傷合併髕骨內下方軟骨缺損。

由於我國與美方簽有「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間特權、免稅暨豁免協定」，雙方主要辦事處人員享有絕對刑事管轄豁免，不過被告是否享有刑事管轄的豁免權，仍應經法院傳喚，主動提出豁免權的主張，法院始得以無管轄權為理由，諭知不受理之判決。

然而RYAN MCKEAN於偵查中並未到庭主張刑事豁免權抗辯，法官除了審酌RYAN MCKEAN的學經歷，也考量他無任何前科，事後坦承犯行，有悔悟、贖罪之心，但他迄今未能與對方達成和解，因此判他行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失傷害人，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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