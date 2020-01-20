▲桃園市長盃里長及民政人員歌唱大賽，北華里長鄧爕墩奪冠。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不只為民服務做得好，還用歌聲甲你博感情！桃園市第一屆市長盃里長及民政人員歌唱大賽，20日於市府綜合會議廳舉行。35名參賽者，各個實力堅強，也是各項比賽的常勝軍，齊聚一堂就像場素人演唱會，相當有看頭。競賽結果由平鎮區北華里長鄧爕墩奪冠，唱作俱佳的桃園區文中里長陳武卿，因忘了後半段歌詞，然仍獲得優勝。

▲▼唱作俱佳的桃園區文中里長陳武卿，因忘了後半段歌詞，然仍獲得優勝。（圖／市府提供）

市府秘書長黃治峯在下午5點成績揭曉後，頒獎給優勝者分別如下：第一名平鎮區北華里長鄧爕墩、第二名新屋區埔頂里李美玉、第三名龜山區嶺頂里劉黃淑梅、優勝桃園區文中里陳武卿、優勝楊梅區東流里劉定唐、優勝龜山區長庚里林俊源。

▲▼不只服務好，還用歌聲和里民博感情。（圖／市府提供）

市府民政局指出，里長是第一線為民服務的同仁，工作內容包羅萬象，包括協尋毛小孩、災害協助、社福事項、社區營造、政令宣導及公共建設提報等，為紓解平日公務壓力及提升健康機能，市府首次為里長及民政人員舉辦歌唱比賽，在公務之餘能展現好歌喉。

市府也特別邀請知名製作人黃大軍、音樂總監江雯、造型總監王旭萍等3人，擔任專業級評審委員。比賽取前6名，獎金分別為第一名新臺幣（以下同）5,000元、第二名4,000元、第三名3,000元；優勝者取3名，獎金各1,000元及獎牌各1座。

包括市長鄭文燦、立法委員當選人湯蕙禎、市府秘書長黃治峯、民政局副局長張世威、新聞處副處長姚敦明、龍潭區長胡星輝、桃園區長陳玉明均一同出席活動。

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