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打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用　

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▲打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市第三座兒童親子館在20日啟用。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市北區親子館於20日在南勢社會福利館2樓正式啟用，這也是新竹市的第3座親子館，「南勢社福館」未來也將會有全新竹第一座公共托育家園及C級長照站等設施；市長林智堅與孩子們一起在社福館動手拼圖、說故事，體驗以兒童豐富的想像力為創作構想的「浮島樂園」，他表示，北區親子館是專為0-6歲兒童量身打造的親子館，邀請家中有學齡前的家長帶孩子，一起來北區親子館渡過不一樣的親子時光。

▲打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲北區親子館以「浮島樂園」為設計主軸，包括積木區、遊戲區、閱讀區、0-2歲爬行區、多功能教室，以及戶外的玩沙專區等。

林智堅市長表示，市府五年來沒停下腳步，非常用心推動親子教育，他上任後積極落實幸福兒童城市政策，繼2016年成立東區親子館及2018年成立香山區親子館，在市府團隊積極努力，投入近800萬元經費，利用有限空間打造北區親子館，終於實現「一區一親子館」目標。

北區親子館以「浮島樂園」為設計主軸，包括積木區、遊戲區、閱讀區、0-2歲爬行區、多功能教室，以及戶外的玩沙專區等，讓學齡前孩子與家長在安全的空間內遊戲與學習，而「南勢社福館」的3樓也將從2月份開始，成立新竹市第一家公共托育家園，減輕家裡有0-2歲小朋友家長的托育負擔。

▲打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅兌現1區1親子館的承諾。

社會處長李季縈表示，北區親子館位在南勢社會福利館2樓，室內面積計127坪，館內特色為浮島設計，係碗狀設施造型的彈性多功能活動空間；並設有擲球區，讓幼童進行大小肌肉和分數認知練習，本市三個親子館均有專業人員提供友善的托育服務，館內每個空間的設計規劃皆考量兒童不同年齡層發展階段，並不定期變化教玩具。

此外，針對不同需求兒童的照顧，設置共融設施設備及教玩具、圖書，以多元化的活動及課程內容，增強親子互動並減輕照顧壓力；李季縈處長強調，親子館內除每日進行清潔消毒作業，也進一步整合「智慧自動偵測儀」、「雲端管理」、「物聯網」等技術，設置室內空氣品質監控作業系統，降低孩童在親子館內暴露於不良空氣品質之危害，建立「兒童安全、家長放心」的優質環境。

社會處表示，北區親子館每周二到周日開放，每天3個場次，每場次90分鐘，每次可容納10組的親子使用，歡迎親子大手拉小手一同前來享受親子共學、共樂、共享幸福好時光，諮詢電話: 03-5230866。

▲打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲打造兒童專屬浮島樂園　新竹市第三座親子館啟用。（圖／新竹市政府提供）

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