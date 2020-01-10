絕不喊累！林智堅戰鬥輔選鄭宏輝：「請市民給我助力」

▲民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝選情告急，立法院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅及地方議員連日陪同掃街拜票，林智堅更喊出「肯定林智堅、票投鄭宏輝」。（圖／資料照，下同）



政治中心／綜合報導

2020大選即將投票，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝選情告急，包括立法院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅及地方議員，連日陪同站路口、車隊掃街、市場拜票，林智堅更喊出「肯定林智堅、票投鄭宏輝」、「給他助力不要給他阻力」的訴求，懇託選民為了日後市政建設順利推動，集中選票支持總統3號蔡英文、立委2號鄭宏輝。

馬不停蹄的拜票行程，連助選員也吃不消，但「鐵三角」柯建銘、林智堅和鄭宏輝卻展現驚人體力，把握選戰最後關頭爭取曝光。

由於柯建銘轉戰民進黨不分區立委，新竹市的立委席次成為兵家必爭之地，民進黨徵召具有廿年議員資歷的鄭宏輝，他在前年放棄議員連任，專心備戰2020，國民黨則推出現任議員鄭正鈐應戰。

選戰開打至今，鄭宏輝按部就班提出不同政策主張，包括加速推動「五陽高」延伸至新竹、爭取新竹市成為「雙語示範城市」、成立「新竹青年創業學院」、爭取「數位發展部」落腳新竹、協調中央、地方與清大、交大等五所大學，讓能量豐沛的大學生成為城市智庫、推動顧民生「三道金牌」政策，包括汙水下水道、通學步道、人行步道等等。

林智堅則表示，他擔任市長五年來，中央挹注超過150億的建設經費，新竹市的公共建設突飛猛進，總統蔡英文和歷任行政院長林全、賴清德、蘇貞昌及柯建銘總召就是最強大的後盾；為了延續新竹市的進步、為了孩子的未來，懇託市民支持和他「同心」的夥伴鄭宏輝，讓鄭宏輝前進國會、守護台灣、建設新竹。