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蟬聯「11年最會生」的城市！新竹市13元旦寶寶報到　還有8位在排隊

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▲蟬聯11年「最會生」的寶座！新竹市13元旦寶寶報到　還有8位在排隊。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲中醫大新竹附醫迎來2名元旦寶寶。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者陳凱力／新竹報導

2020年的第一天，各縣市婦產科都在喜迎「元旦寶寶」，截至下午3點為止，新竹市共迎來13名「元旦寶寶」報到，而新竹縣也不遑多讓，迎了5男3女共8名「元旦寶寶」，新竹縣長楊文科開心的帶著夫人甘秀美，社會處長李國祿、衛生局長殷東成，特地到東元醫院探視元旦寶寶，除了送上金鎖片、育兒用品還鼓勵再接再厲，繼續增產報國。

▲蟬聯11年「最會生」的寶座！新竹市13元旦寶寶報到　還有8位在排隊。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲▼新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，截至下午3點，已迎來13名元旦寶寶，還有8名在待產。（圖／新竹馬偕醫院提供）

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▲蟬聯11年「最會生」的寶座！新竹市13元旦寶寶報到　還有8位在排隊。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

根據新竹市衛生局資料統計至1日下午3點止，轄內7家醫療院所，共有7男、6女共13名元旦寶寶誕生以及8位產婦待產，其中台大醫院新竹分院3位、國軍空軍醫院1位、新竹馬偕醫院3位、國泰醫院新竹分院5位、宏偉婦產科1位。

林智堅市長表示，新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，可見新竹市不只是兒童城市，也是「幸孕城市」。竹市「生育津貼政策」補助第1胎1萬5千元、第2胎起每胎增加5千元，另外雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎則補助10萬元。如果家中有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2,500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員合作，則有6千元托育補助，希望這些全方位福利政策，能為年輕父母提供實質的支持。

除了全台生育之冠的新竹市，新竹縣2020年的第一天也輸人不輸陣，截至下午3點止，全縣共8個產婦，生了8個元旦寶寶，5男3女，其中中國醫藥大學新竹附醫2位、東元綜合醫院3位、仁慈醫院1 位、臺北榮總新竹分院2位。

▲蟬聯11年「最會生」的寶座！新竹市13元旦寶寶報到　還有8位在排隊。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲新竹縣長楊文科帶著夫人與金鎖片前往祝賀。（圖／新竹縣政府提供）

縣長楊文科及縣長夫人甘秀美在社會處長李國祿、衛生局長殷東成的陪同下，特地到東元醫院探視元旦寶寶，楊縣長還不斷鼓勵新生兒家庭多生孩子，也請媽媽們好好休息，並送上金鎖片、育兒用品等，致贈予新生兒的家庭，獻上誠摯的關心與祝福。

楊縣長表示，新的一年縣府團隊將持續推動嬰幼兒福利服務工作，提出鼓勵生育、降低養育照顧與經濟負擔等多項政策，針對設籍於竹縣的新生兒，自2019年1月1日起只要新生兒父母之一方設籍並繼續居住新竹縣滿1年以上（以新生兒出生日期為準），且新生兒在本縣辦妥出生登記者（含國外出生在本縣初設戶籍者），即可申請新生兒營養補助，第一胎補助新台幣1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，若該胎次為雙胞胎補助新台幣4萬元、三胞胎以上補助新台幣10萬元。

社會處提到，新生兒2歲前本府亦辦理「育有未滿兩歲兒童育兒津貼」(符合申請資格並視家庭收入狀況補助2,500-6,000元)及「準公共化托育補助」(符合申請資格並視家庭收入狀況補助6,000-10,000元)，歡迎符合資格家庭提出申請。

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