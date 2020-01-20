眼科名醫遭病人家屬「菜刀一路追殺」…後腦勺慘被砍爛！鮮血蔓延整層樓

▲北京朝陽醫院眼科醫生慘遭病人家屬瘋砍，目前生死不明。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸今日下午驚傳再發生家屬瘋砍醫生的血案。下午2點左右，北京朝陽醫院眼科發生疑似傷醫事件，造成多名醫生被砍傷。其中，眼科主任醫生陶勇受傷最為嚴重，後腦勺胳膊多處被砍傷。據目擊者稱，陶醫生當場倒地，已被送搶救；一名母親帶孩子看病被誤傷，現在現場還有殘留血跡。

據《新京報》報導，事發後，朝陽醫院眼科已暫停接診，門口停了多輛警車，目前現場已被封鎖。據醫生稱，傷人者已被控制，隨後被警方押走。據事發現場影片顯示，朝陽醫院內門診樓內地上滿是血跡，多名保安和民警在現場維持秩序。

▲目前現場已被封鎖。（圖／翻攝自微博）

有現場目擊者透露，共有3位醫生被砍，還有1位應該是被誤傷的患者，「其中，2位醫生都捂住耳朵部位，有大量血湧出，白大褂上都是血，還可行走，1位被砍的最嚴重的醫生，是蓋著頭，躺在床上，沒有任何反應；被誤傷的應該是1位女士，手部被砍，看到纏著紗布，在滲血。」

還有網友透露，「砍人的兇手手裡拿著的不是水果刀那種，是菜刀那種大小的刀」、「兇手從7樓追著醫生到了6樓」、「一位護士一直在幫被砍醫生找房間藏起來，很多人躲到房間裡，退開了」、「血跡從7樓眼科第一個診室蔓延到6樓，醫生被堵住在死胡同」。

▲北京朝陽醫院。（圖／翻攝自微博）

據公開資料顯示，陶勇是眼科學博士，曾留學德國，畢業於北京大學醫學部，是朝陽醫院主任醫師、教授、博士生導師，現任北京朝陽醫院眼科副主任。

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