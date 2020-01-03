「閉眼睛，送你禮物~」19歲辣模乖乖照做下秒遭割喉亡！他相同手法殘殺3女

▲3位辣模慘遭男子割喉殺害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一位恐怖男2018年4月騙4位辣模到三亞遊玩，隨後用超驚悚方式，造成3位女孩慘死。他被捕時，甚至編造「在酒吧和超市放置了炸彈」，致使上百名警方全力搜查。海南省高級人民法院12月23日作出二審判決，維持一審死刑原判，隨後公佈令人發指的案件細節。

據《北京青年報》報導，恐怖兇嫌李姓男子2018年3月招聘4名女性作為公司平面模特，4月10日約她們到三亞遊玩並入住當地度假酒店。瘋玩多天後，他15日去超市購買了一把菜刀、一把剪刀和五套相同的衣服，並把衣服分配到酒店的四間房間內。

16日，已經精心準備好的李男穿著剩餘的一套衣服，來到一間房間找到鄭姓被害人，以送禮物為由要求女孩閉上眼睛，下料拿出菜刀殘忍割喉，造成對方當場噴血慘死。隨後，他在房間內冷靜洗澡並換上此前已放置好的另一套衣服，來到另一間房間，約了張姓女孩，企圖用相同方式殺人，但張女因為抱有警戒心始終不肯閉眼，最終逃過一劫。

這時，李男只好放棄，找機會離開，去了另外一個房間，又以送禮物為由，讓秦姓被害人閉上眼睛，用相同招數殺害對方。他接著再次在臥室廁所洗澡，並換上另外一套衣服，又在下一個房間用同招將最後一位李姓被害人殘殺。據公訴機關指控，3名被害人中年紀最小的僅19歲，年紀最大的23歲。

16日14時許，酒店服務員在打掃房間時發現死者，急忙報案。警方接報後，趕到現場發現李男竟還在酒店房間陽台上。在談判過程中，他聲稱，「自己在三亞市內的某超市和酒吧內放置了炸彈。」隨後，警方立刻派出500警力，對超市的近千名群眾進行疏散，並封鎖超市酒吧5小時左右進行搜查，並未發現炸彈，當時疏散和搜查行動造成了群眾恐慌和交通堵塞。

此外，警方調查發現，李男2017年3月曾以新股申購為名勸說多人投資股市170萬元人民幣（約新台幣737萬元），在他人在不知情的情況下將錢轉移到以其父親名義開設的銀行卡內，用於揮霍。

三亞市中級人民法院認為，李男因個人心理問題，事前預謀並採取割喉的方式非法剝奪他人生命，造成3人死亡，犯罪手段殘忍，罪行嚴重，行為已構成故意殺人罪；他還編造公共場所有爆炸物的虛假訊息，行為已構成編造虛假恐怖訊息罪；最後，他以非法佔有為目的，秘密竊取他人財物，數額特別巨大，行為已構成盜竊罪。

綜上，三亞市中級人民法院於2019年6月20日作出一審判決，李男犯故意殺人罪判處死刑；犯編造虛假恐怖訊息罪，判處有期徒刑3年；犯盜竊罪，判處有期徒刑15年、處罰金40萬元人民幣（約新台幣172萬元）；數罪並罰，決定執行死刑，並處罰金40萬元人民幣。

宣判後，李男不服，提出上訴。海南省高級人民法院2019年12月23日二審判決駁回上訴，維持原判。

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