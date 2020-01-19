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16歲小哥潛游泳池底　「慘遭金屬桿卡死手臂」救生員賣命救…拉起藍色屍！

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▲少年卡在游泳池金屬桿，直接溺斃全身呈藍紫色。（圖／翻攝自NGS.RU）

▲少年卡在游泳池金屬桿，直接溺斃全身呈藍紫色。（圖／翻攝自NGS.RU）

記者陳亭伃／綜合報導

不少家庭周末都會帶著孩子到水上樂園遊玩，但水池底下暗藏許多安全風險，需要多注意。俄羅斯新西伯利亞日前一名16歲少年，因為潛到游泳池下後，長達5分鐘都沒有浮出水面換氣，救生員感到不對勁，上前查看才發現，少年四肢已經呈現藍紫色，幾乎沒有生命跡象。

綜合俄媒報導，位於新西伯利亞的水上樂園「水世界」（Aquamir）8日時，一名16歲的少年在該處玩水，在潛下水之後卻遲遲沒有上來換氣，救生員跟旁邊的遊客覺得不對勁，潛下後發現少年的手卡在游泳池內的金屬桿上動彈不得，一群人立即找來救援人員並報警。

然而少年的手臂幾乎被卡死，眼看已經失去意識，且手臂呈現藍紫色，救生員來回多次換氣救援，之後好不容易將已經微腫脹的手臂與金屬桿分離，立即對少年做CPR並送醫急救。

醫療團隊表示，少年送醫時情況就已經非常不樂觀，且救上岸時，心跳已經停止四分鐘，在13日還是傳出少年不治身亡的消息。其實這並非「水世界」第一次傳出相關案件，但園區並未做出完善的措施，目擊者康斯坦丁（Konstantin）向當地媒體表示，事情發生當下，很多人都上前幫忙，想要把少年拉出來，但其實少年就已經沒有生命跡象了。

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