哈利梅根想保有好處…女王不賞臉　出走計畫「王室成員恐仿效」

▲外界高度關注哈利與梅根未來的走向。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根想要淡出王室的決定，獲得女王伊莉莎白二世同意。究竟現在有哪些難題，未來又有哪些走向？CNN整理出幾個關鍵問題。

這是兩人想要的結果嗎？

女王18日發布聲明，哈利與梅根未來不能再使用「殿下」（HRH）頭銜，不再正式代表女王，也不會繼續領取由納稅人資助的錢財。這對夫妻8日公布的聲明則指出，兩人除了致力實現財務獨立，也想繼續支持女王。

CNN描述，薩塞克斯公爵與公爵夫人希望扮演一個兼具兩者的角色，可以追求個人收入的同時，又能繼續代表女王。然而，白金漢宮似乎只給了兩種選擇，留下或出走，梅根與哈利選擇離開。

王室頭銜是怎麼回事？

梅根2018年5月與哈利結婚時，獲得薩塞克斯公爵夫人與殿下的頭銜。哈利的完整頭銜是薩塞克斯公爵殿下、鄧巴頓伯爵（Earl of Dumbarton）以及基爾基爾男爵（Baron Kilkeel）。不過這對夫妻將不能再使用殿下的頭銜。

哈利的母親黛安娜（Diana）與查理斯王子（Prince Charles）離婚後，她的殿下頭銜也被收回，此後稱她為「威爾斯王妃黛安娜」（Diana, Princess of Wales）。

同樣的，約克公爵夫人莎拉與安德魯王子離婚後，她也不得使用殿下頭銜。不過，哈利與梅根的情況不太一樣，兩人選擇、或被要求不要使用這些頭銜，因為他們不再代表女王。

▲英國女王伊莉莎白二世雖同意哈利夫婦的決定，但聲明中也提到兩人勢必得放棄一些好處。（圖／路透）



現在會做些什麼？

即使發布最新聲明，仍不代表從此哈利與梅根就會退出王室所有的活動。另外，這對夫妻也保留自己的活動，包括哈利的慈善運動會，不過，他們必須找到一種方式，試圖把收入結合起來。

CNN指出，哈利與梅根可能從事商業工作，也或許是媒體工作，「我們知道，這對夫妻還未簽署任何商業協議。」

對於其他王室成員意味著什麼？

哈利與梅根退出王室是前所未見的舉動，這對其他也想退出王室的人來說，可能成為一種藍圖，舉例來說，威廉王子的小孩成年以後若不想待在這個圈子，或許就會走上相同道路。

還有很多問題未解，像是哈利的離開，將會如何影響父親以及哥哥威廉。目前還不清楚，哈利的王室職責是否會由父親跟哥哥分擔，或是王室的工作量將會減少。

誰來負擔維安費用？

白金漢宮的聲明並未詳細說明哈利與梅根的維安事項。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，很多問題還需要這對夫妻親自解決，目前正進行討論。

在北美、英國的生活會是什麼模樣？

哈利與梅根將會在北美度過大部分的時間，不過由於這對夫妻沒有加拿大的公民身分，兩人將來會在美國待上多久還是未知數。他們仍保有浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），不過必須支付租金，另外，還要歸還用於修繕住處的240萬英鎊，這些來自英國納稅人的錢財。

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