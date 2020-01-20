英相強生談「哈利梅根」：全國都將祝福他們未來一切順利

▲英國首相強生（Boris Johnson）表示，全國都將祝福哈利與梅根。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

首相強生（Boris Johnson）於19日表示，相信王室能為哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）找到出路，「全國都會想要加入祝福的行列，希望他們未來一切順利。」白金漢宮18日宣布關於哈利與梅根的「四不」原則，女王伊莉莎白二世則說，很開心找到「具有建設性與支持性的解決方法」，祝福孫子與孫媳婦擁有「快樂平靜的新生活」。

BBC報導，強生19日表示，有信心王室能為哈利與梅根找到出路，「我想，全國都會想要加入祝福的行列，希望他們未來一切順利。」哈利夫妻1月8日宣布卸下王室資深成員的身分，不再履行職務，並尋求經濟獨立，消息震撼全球。

▲哈利與梅根決定卸下王室資深成員身分，尋求經濟獨立。（圖／達志影像／美聯社）



白金漢宮（Buckingham Palace）於18日宣布，哈利與梅根將不再是王室成員，不再使用「薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜，不再接受用於履行王室職務的公帑，不再正式代表女王，但仍將繼續「維護女王陛下的價值」，上述「四不」原則從春天開始生效。

▲英國女王伊莉莎白二世也祝福哈利與梅根擁有快樂、平靜的新生活。（圖／路透）



女王18日發布聲明表示，已經意識到哈利與梅根過去兩年生活在「嚴厲檢視」之下的「挑戰」，很開心能夠找到「對於孫子與全家人具有建設性與支持性的方法」，祝福孫子與孫媳婦擁有「快樂平靜的新生活」。

女王的前新聞秘書阿比特（Dickie Arbiter）表示，這項新安排已將王室的危機轉化為「可行的局勢」，「這是他們能想到最好的方法，不會完全破壞計畫。」雜誌《人物》（People）前王室記者珀爾（Diana Pearl）也同意，她指出，王室形象將不會受到破壞，哈利與梅根「經歷這一切後，看起來仍非常堅定，沒有什麼戲劇性的表現。」

但是，美國雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）王室記者妮可（Katie Nicholl）卻認為，不論如何，哈利與梅根的決定都已經造成影響，雖然夫妻倆贏得了獨立，王室卻已經失去了「極具魔力與獨特的形象」。

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