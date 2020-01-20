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哈利夫婦還俗　梅根爸斥女兒「拋棄女孩們的夢想」：把英王室搞得像沃爾瑪

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▲▼英國女王與薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根合照。（圖／路透）

▲梅根嫁入「王門」後，因個性關係多次傳出和王室鬧不合。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國王室18日宣布，哈利王子和梅根將不再使用「薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下（Duke and Duchess of Sussex）」頭銜；除了傳出伊莉莎白女王震怒、王室成員氣憤，連梅根關係疏遠的父親湯瑪士（Thomas Markle），都反對兩人一心「私奔」的決定。他如此形容，「他們把王室變成了帶著王冠的沃爾瑪（Walmart，美國最大連鎖賣場）」。

白金漢宮18日聲明「四不」，即哈利王子夫婦不得再使用「殿下」（His/Her Royal Highness）頭銜、不再是王室成員、不再接受用於履行職務的公帑、不再正式代表女王，今年春天生效。據悉，這對「還俗夫妻檔」在英國主要住處仍是王室擁有的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），而240萬英鎊（約新台幣9373萬元）的裝修費用將須歸還王室。

▲▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲哈利將和梅根一起「還俗」。（圖／路透）

哈利夫婦在20年代之初就為王室拋下震撼彈，也讓本就蓬勃發展的英國八卦小報和各大報，幾乎每天都有新料能報導，王室內部混亂、憤怒的情緒，儼然變成一齣現代宮廷劇。梅根的父親對此無法諒解，認為她把王室搞得很「廉價」，很俗氣。

綜合《路透社》、《每日郵報》報導，湯瑪士日前在英國《第5頻道》（Channel 5）拍攝的紀錄片中露臉，表示38歲的女兒、前美國演員梅根，正在拋棄「每個女孩的夢想」，「這讓人失望，因為她確實擁有了每個女孩的夢想。每個年輕女孩都想要成為一位公主，她得到了，而她現在正在一步步拋棄這個夢想。」

湯瑪士認為，女兒拋棄高貴身分不為其他，正是為了錢。哈利夫婦公開表達其意願後，《第5頻道》數天內就開始拍攝紀錄片，並訪問到湯瑪士；該電視台19日釋出這段訪問，透露紀錄片將會在數周內上線。

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