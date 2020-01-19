夜遊無人海灘遭「扒衣硬上」…少女崩潰痛哭！噁男：要記得洗澡

▲男子邀約15歲少女夜遊，竟在無人海灘性侵對方得逞。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳羿妏／金門報導

李姓漁工邀約15歲少女小蕙（化名）騎車夜遊，一路騎到金門某海灘，趁四下無人之際，對小蕙又親又摸並性侵得逞，甚至不忘提醒「要記得洗澡，不要跟別人說剛剛的事」，事後由少女母親得知後，李男的噁心行徑才終於曝光。金門地院審理，依故意對少年犯強制性交罪判處有期徒刑3年。全案仍可上訴。

判決指出，李男2016年曾因詐欺案件入監服刑，孰料，刑期執行完畢後，他竟再度犯案。2019年3月20日晚上10點多約小蕙出門，載對方到金門某個無人海灘後，強吻對方還上下其手，直接扒開衣服，不顧對方哭喊掙扎，性侵得逞。事後，小蕙表示，李男曾親口提到「反正你已經破處了」、「要記得洗澡，不要跟別人說剛剛的事」。

李男則辯稱，2人是互有好感的情況下，「性慾引發，無法控制」才會衝動犯行，認為完事後沒有棄人於海邊，仍送對方到家，請求法官減輕其刑。法官勘驗驗傷單、通訊對話紀錄，確認李男說詞，但認為他為一己性慾，無視小蕙性自主權，依故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑3年。全案仍可上訴。

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