感情事被討論…怒嗆鄰「腳開開有錢賺」！爆氣姐：看到她坐男人腿上

▲女子不滿鄰居討論她的感情事，嗆對方「腳開開有錢賺」挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

廖姓女子不滿呂姓鄰居討論自己的感情生活，認為對方根本是造謠，決定見面對質一番，不料她直接衝到對方店內，以「腳開開就有錢賺」、「妳都坐在男人腿上」譏呂女從事性交易。基隆地院審理，依誹謗罪判拘役40天，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

判決指出，2019年4月10日，廖女聽到自己的感情事被呂女當作茶餘飯後的話題，她非常不爽，6天後決定去對方工作的卡啦ok店內說清楚，呂女先嗆她「有證據就告阿」，她則回嗆「不要臉，腳開開就有錢賺」，暗指對方從事性交易。隔日廖女再度跑到店內嗆「妳們這間店有在坐檯，妳都坐在男人腿上」，呂女氣得直接報警處理並提告誹謗。

廖女辯稱，真的有看見呂女坐在男人腿上非隨意捏造，聲稱當時情緒的確不穩但絕對沒有妨礙名譽。法官調查指出，卡啦ok店的負責人、員工皆出面指證，有聽到現場辱罵聲音，而該店沒有提供性交易、坐檯服務，證人說詞直接打臉廖女。基隆地院考量廖女不想成為別人八卦的話題，才會出言反擊，審酌後判拘役40天，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

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