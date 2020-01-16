12酷刑瘋狂凌虐！新北7煞逼情侶「演活春宮」…筷夾狗屎塞嘴裡：好吃嗎？

▲簡、李男因認為情侶檔照顧孩子有疏失，竟強逼2人上演活春宮、吃狗屎。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北一名24歲的簡姓男子的女友將1歲半女兒託付給情侶檔阿正、小乃（均化名）照顧，孰料，簡男與另名20歲李姓男子因認為2人疏於照顧小孩，竟動用私刑「教訓」對方，不斷向2人拳打腳踢，逼阿正倒冰塊在內褲中，又用香菸燙他背部，甚至夾狗屎逼阿正吃下，最後還要阿正與小乃當眾性交，行徑相當惡劣，日前判決出爐！

根據判決書，簡男與李男為了教訓阿正與小乃，2019年4月7日凌晨撂了一票人將阿正關在李男的車行內，不斷質問、責罵他關於帶孩子到海邊玩水，孩子身體出現瘀青、水泡以及更換尿布的事情，接著便利用人數優勢對著阿正一陣拳打腳踢。

眾人還要求阿正將冰塊倒入自己的內褲內，喊著「快點塞冰塊啦」、「他們叫你塞就塞啊」等語，甚至一腳踹向阿正的頭部恐嚇，「冰塊掉出來，掉一顆打5下」，又掏出熱熔膠條毆打，再以香菸燙阿正的頭、背部。

但這還沒完，眾人要求阿正吃檳榔渣、點燃的香菸，舔地上的菸蒂，最後簡男、李男等人竟拿出筷子夾狗屎，狂喊「快點吃啦」逼阿正吃下，還戲謔地詢問，「好吃嗎？」一陣鼓譟，再用膠帶綑綁住阿正輪流持筷性侵後庭得逞。

▲一行人瘋狂朝情侶檔施暴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

同日上午6時許，一行人將小乃帶到現場，逼2人全身脫光上演活春宮給在場7人看，見到小乃拒絕，簡男竟拿出折疊刀、武士刀恐嚇，「妳再不脫我就真的拿刀插妳」，小乃迫於無奈只好依照指示躺在地上，但由於阿正太過緊張無法勃起，簡男當場拿出手機播放A片，硬要他打手槍。

除此之外，還有人持透明噴霧及機油噴灑在阿正的生殖器上，阿正與小乃最後因為無法忍受，只好進行口交，而小乃裸體跨坐在阿正身上的這一幕也全被錄下，還PO上臉書。

事件才過不到一個星期，李男、簡男等人4月12日再度將小乃帶入車行內圍毆，逼簽面額共31萬的本票6張，並強迫小乃交出身上的現金。事後小乃以及阿正不堪受辱決定報警處理。

雖然眾人否認犯罪，但說詞並不被採信，新北地方法院認為，李男、簡男等人犯罪手段極為殘忍、惡性重大，依攜帶兇器施以凌虐強制性交與傷害罪，判處李男7年8個月及5個月徒刑；簡男則被判處7年10個月及6個月徒刑，其他5名共犯則被判處3個月至7年9個月不等徒刑。全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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