帶「假姊夫」趴趴走！黑bra男硬上紅裙女　完事丟30在地上…害她病情加重下場曝

▲鍾男尾隨紅裙女性侵，還搶走對方衣物害對方身心大受打擊，判決出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名鍾姓男子2018年某日凌晨3時許，戴著金色假髮、假陽具，穿著藍色裙裝女扮男裝在外閒晃，意外瞥見一名女子阿乃（化名）竟一路尾隨對方性侵得逞，完事後還朝地上扔30元，辯稱是「性交易」，原患有輕度精神官能症的阿乃大受打擊加重為中度身心障礙，法院判決出爐！

判決指出，鍾男曾因案入獄卻不知悔改，2018年8月8日凌晨3時許，他為了釋放壓力，著用金色假髮、條紋頭巾、黑色口罩、胸罩、內褲、細肩帶小可愛、藍色裙子，扮成一名女性，腰間還攜帶假陽具騎腳踏車出門閒晃。

一個多小時後，鍾男經過一間超商，發現女店員正在替穿著紅色洋裝的阿乃扣上背部釦子，他隨即停下，一路尾隨獨行的阿乃，隨後以性交易為幌子上前搭訕，遭拒後他竟喊「忍不住啦」，要求與小乃發生性行為，小乃見狀急稱，「我有愛滋病不要碰我！我已經停經了！」孰料，鍾男竟回稱「不怕」，性侵得逞後還搶走阿乃的洋裝及內褲，丟下30元就落跑。

鍾男事後瞎扯2人士進行性交易，並非強制性交，但這番說詞並不被台中地院採信，被依強制性交罪判刑4年，台中高分院亦將上訴駁回。

由於阿乃原就患有輕度精神官能症，領有輕度身心障礙證明，經此事件後，她身心遭受極大衝擊，病情加重為中度身心障礙，決定向鍾男請求200萬元的精神撫慰金。台中地方法院審理後，判鍾男應賠償阿乃50萬元，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

國防部長喊加強軍紀！莒光甜心卻激戰已婚少校…知情者曝「懲處內幕」狠打臉



挖到30年蛇酒！他再驚見一壺「滿滿蛇頭」釀酒…旁邊還有1袋 網嚇歪：好恐怖



12酷刑瘋狂凌虐！新北7煞逼情侶「演活春宮」…筷夾狗屎塞嘴裡：好吃嗎？