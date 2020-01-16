印尼女看護想回家過年被阻！爬陽台慘墜樓腦出血…惡雇主嗆：不准你放假





▲印尼看護與雇主因為休假問題起爭執，還墜樓重傷。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）



記者陳羿妏／新竹報導

印尼看護小娜（化名）想休假返鄉過新年，卻遭劉姓雇主拒絕，她執意要回家時，不料雇主以助行器阻擋去路，還怒嗆「不准妳放假」，她因為太害怕打算從窗戶逃離，攀爬欄杆時不慎摔落，導致骨折及腦出血決定提告。新竹地院審理依強制罪判雇主拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

判決指出，小娜2017年9月來台，擔任雇主母親看護期間多次因為休假問題，與雇主產生糾紛，她被要求1個月前要告知休假日，再加上1個月僅能有1次休假，每次都不能超過12小時，非常不滿雇主的規定，而2018年6月8日剛好是印尼新年，她打算休假返鄉，雇主卻以「沒事先告知」、「這個月休過了」拒絕。

小娜一氣之下收拾行李要出門時，被雇主以助行器擋住去路，聽見對方爆氣怒罵「你欠扁阿」，她隨即拿起手機要拍攝，卻慘被毆打，對方還大吼「今天不能離開」、「不准妳放假」，鎖上大門，讓她感到極度恐懼，轉身前往雇主弟弟的房間，打算開窗爬下樓，然而在抓住欄杆時，因為力氣不足，整個人摔到1樓地面，害她主動脈破裂、肺損傷、骨盆骨折及腦出血，受嚴重傷害。

法官認為，雇主是成年人，僅因為休假問題，以不理性的方式處理，基於一時怒氣衝動行事，缺乏自我控制能力及尊重他人權利意識，經審酌後，雇主雖坦承犯行，並賠償小娜24萬7500 元醫療費，但雙方最終沒有達成和解，新竹地院依強制罪判劉男拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。



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