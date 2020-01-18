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覬覦大學好友女友美色　已婚警務員灌醉小學妹性侵事後錄影片道歉

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▲▼酒店妹被性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警務員灌醉小學妹乘機性侵，事後錄影片道歉和解，獲判緩刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局警務員阿傑（化名）2016年某晚到大學同學兼好友的男子小宇（化名）吃宵夜喝酒，見小宇的女友，同時也是在台中實習的女警頗有姿色，竟勸酒先後將小宇及他女友灌醉後，趁機性侵女子得逞。阿傑事後表示後悔，並錄影片道歉，雙方和解。台中地院審結，依乘機性交罪判阿傑2年徒刑，緩刑5年，並應賠償60萬元，全案可上訴。

判決書指出，擔任台中市警局警務員的男子阿傑（化名），與男子小宇（化名）是警校同學兼好友。2016年7月間，小宇的女友小婷（化名）剛從警校畢業，到台中市警局實習，阿傑因此認識小婷。

同年10月7日晚間，小婷陪小宇參加同事聚餐後回到西屯住處，阿傑隨後也到他們家拜訪，一起吃消夜、喝酒。過程中，覬覦小婷美色的阿傑，仗著自己好酒力，一直勸酒要小婷喝，她礙於阿傑是男友的好友又是自己警界長官，應要求一直喝紅酒。小宇不勝酒力醉倒後，阿傑還好心攙扶他進房睡覺，繼續跟小婷對喝。

最後小婷終於喝到意識不清還嘔吐，阿傑趁機抱她進房間放上床上，先幫她擦掉嘴巴邊的嘔吐物後，脫下她衣物趁機性侵得逞。

小婷早上醒來後，發現自己跟阿傑竟衣衫不整同床，她擔心破壞小宇跟阿傑的友情，不敢跟小宇講，自己回到學校宿舍。在友人勸說下，她才在2天後告知小宇，同日晚間才跟女警友人訴說下，一起到醫院驗傷提告。

阿傑法庭上坦認犯行，加上被害人及證人指證歷歷，法官也參酌驗傷的醫院證明等證物，確認阿傑觸犯乘機性交罪。

法官認為，已婚有小孩的阿傑身為執法重任警務人員，未能奉公守法，戒慎言行，僅為逞一己私慾，即利用小婷處於酒醉昏睡、無意識等相類於精神障礙而不能抗拒之狀態，對她性侵，造成身心受到莫大創傷。但他未以暴力傷害被害人，犯後坦承犯行，知所悔悟，雙方達成和解，並錄製道歉影片以表後悔；小婷也同意給阿傑附條件緩刑宣告，最後判2年徒刑緩刑5年，並應賠償60萬元。

市警局表示，尊重司法判決，將等收到法院判決書後，依規定查處相關人員行政責任。

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