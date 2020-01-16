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影／窮到母女共吃一碗滷肉飯！她拚上台大機械　淚謝新住民媽異鄉苦撐家計

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記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

就讀高雄市立中正高中的蔡佩純，來自清寒單親家庭，生活困苦的情況下，以「不被逆境改變，要改變逆境中的自己」做為座右銘，靠著努力及優異成績，順利透過「希望入學」計畫錄取台大機械工程學系。對此，蔡佩純還收到由中正高中校長陸炳杉贈送的筆記型電腦，讓她終於有了人生的第一台電腦。

▲高雄中正高中單親女學生透過「希望入學」拚上台大。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄中正高中蔡佩純透過「希望入學」計畫錄取台大，校長特別贈送一台筆電。（圖／地方中心翻攝，以下同）

請繼續往下閱讀...

蔡佩純說，國小一、二年級時有深刻感受，當時她面臨雙親離婚，而母親來自越南，中文不流利的情況下，工作不順只能身兼數職，甚至曾經窮到只能共吃一碗滷肉飯，生活非常困苦。面對家中僅能倚靠低收入戶補助生活，蔡佩純並沒有因此向環境低頭，反而奮發向上，維持在校成績優異，申請不少獎助學金，而問到想感謝的話，她哽咽表示，謝謝媽媽辛苦工作，隻身在異鄉撐起家中經濟供她讀書。

▲高雄中正高中單親女學生透過「希望入學」拚上台大。（圖／地方中心翻攝）

蔡佩純準備甄選期間，一度非常苦惱家中沒有電腦，透過老師的協助下，所有資料都是借用學校電腦打印出來的，校長得知她錄取台大後，特別贈送一台筆記型電腦，當她拿到手中時，更是臉上難掩興奮和感動的情緒表示，在學期間，非常感謝學校師長的幫助及同學們的鼓勵。


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