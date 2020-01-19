影／驚悚畫面曝光！12歲女童過馬路…遭特斯拉「掃過」慘死　媽目擊全程嚇壞蹲地

記者陳以昇、陳豐德、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區永樂街一處巷弄口，19日上午9時57分左右，發生一起嚴重車禍！一輛特斯拉與銀色轎車發生撞擊，一名正與媽媽等待過馬路的12歲女童，當場遭特斯拉後輪掃過，失去生命跡象，送醫不治，車禍驚悚畫面曝光！

▲▼新北市蘆洲特斯拉車禍，驚悚畫面曝光。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

根據事發地附近監視器畫面顯示，當時女童與媽媽正在過馬路，孰料，一輛由34歲梁姓男子駕駛的黑色特斯拉，疑似閃避不及，撞上由42歲許姓男子駕駛由巷口駛出的銀色轎車，當場發生巨大的撞擊聲響，嚇壞附近民眾。

過程中，由於強大的撞擊力道，特斯拉一度騰空飛起，後輪掃過靠近安全島的12歲女童，導致女童倒在安全島上，當場失去生命跡象，女童母親見狀，當場嚇壞蹲地查看女兒的情況，只見現場留下大灘血跡，令人怵目驚心，而特斯拉的輪胎也噴飛。女童雖經送醫搶救，仍不幸宣告不治。

事故發生後，北向車道已封閉，一名王姓目擊者表示，直行的特斯拉完全沒煞車。詳細事件發生原因及經過，仍有待警方調閱附近監視器後，進一步調查釐清。

▲女童母親當場嚇壞蹲地，查看女兒傷勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

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