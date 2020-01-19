女兒患躁鬱症…威脅殺死3歲弟　母一聽「腰帶勒死她」：我來承擔

▲22歲女揚言要殺死親弟弟，最後遭母親勒斃。（示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省深圳市一名22歲阿麗（化名）日前因找不到工作，脾氣變得越來越差，不久後便患上躁鬱症。期間，她因為受不了3歲弟弟動不動就大小便，所以在母親面前揚言要將弟弟殺死。母親阿惠（化名）聽到後十分不安，便拿腰帶將女兒勒斃，近日遭法院判處5年有期徒刑。

綜合陸媒報導，阿惠是一位典型的家庭主婦，丈夫在一家高新科技企業當主管，而他們擁有一個22歲的女兒及一個3歲大兒子。雖然在外人看來是個穩定又令人羨慕的家庭，但阿惠卻十分不滿意，因為丈夫一直忙於工作，難以顧及家庭，她與女兒之間的關係也一直不是太親密，造成母子間的隔閡越來越深。

據悉，阿麗的成績一直不是太好，只能讀一間職業學校，畢業後又沒找到合適的工作，所以就一直宅在家裡。從2014年開始，阿惠和其丈夫發現，女兒動不動就發很大的脾氣，精神上似乎有點不正常，因此送她到醫院檢查，最後被確診強迫症和中度躁鬱症，同時也開始陸陸續續地服藥。

隔年，阿惠意外懷孕了一個兒子，原本以為能為家庭帶來一點歡樂，沒想到卻多了很多麻煩事情，除了照顧孩子要花上不少精力，家中也經常有孩子的啼哭聲，讓整個家陷入無奈氛圍。

▲母親長期承受極大壓力，終於在也忍不住，失控殺了女兒。（示意圖／取自Pixabay）

後來，阿麗的躁鬱症狀變得越來越嚴重，甚至還出現自殘、撞牆等輕生行為。阿惠和其丈夫發現，女兒不好好吃藥，強迫症更嚴重，且潔癖也越來越嚴重，經常會反覆、長時間地洗手，且晚上經常熬夜不睡，凌晨4、5點去沖澡。

據悉，這段期間，阿麗經常發脾氣，要求父母天天陪著她，並且對年幼的弟弟充滿了敵意，甚至還在母親面前揚言要將弟弟殺死。事後，母親阿惠在絕望中爆發了，她當時的唯一念頭就是殺掉女兒，因此便拿出一條紫色腰帶，狠狠地勒住女兒的脖子，直到沒有呼吸為止。

看見女兒倒在地上後，阿惠逐漸平靜下來，「一切我來承擔吧。」最後，她選擇到警局自首，並且得到丈夫的諒解。法院近日審理該案，當中考慮到特殊情況、阿惠的自首情節等，最後依法減輕判決，處以5年有期徒刑。

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