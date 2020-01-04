吸膠男行竊失風！勒斃老婦再性侵舔屍　判賠家屬千萬餘元

▲老婦人在自家工寮遭殺害，警方封鎖案發現場，並仔細搜索相關證物。（圖／東森新聞）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名陳姓男子，因吸食強力膠缺錢，在一間工寮行竊被老婦發現，陳男情緒失控勒斃她，再把屍體抱進貨櫃屋後脫去被害人衣褲指侵、舔胸，性侵污辱屍體後，再搶走老婦皮包內現金1950元後逃逸，全案進入二審，台中高分院法官維持無期徒刑判決，近日民事判決出爐，陳男需賠償家屬丈夫及子女等5人千萬元。

民事判決書內容指出，對於老婦的死亡，其丈夫及家人支出殯葬費用接近40萬元，不僅如此，家人的精神上受有莫大的痛苦，因此陳男亦應賠償每人撫慰金200萬元，陳男對於上開請求予以認諾，但因其現羈押在監所，所以無錢可以賠償。

▲老婦人在自家工寮遭殺害，警方封鎖案發現場，並仔細搜索相關證物。（圖／東森新聞）

一審時，陳男坦承自己從12歲時便會開始吸食強力膠，一天高達28條至200條，聲稱自己在犯案前因為吸食強力膠導致自身思緒不穩定，會影響自己的行為，但法官根據警方偵訊時陳男的言詞，認為他說詞不一，犯案當下還企圖掩蓋證據，為自己脫罪，因此認定陳男精神狀態不足以影響其判斷事物能力，一審依強盜殺人判處無期徒刑、污辱屍體處1年6個月有期徒刑，應執行無期徒刑。

上訴到二審，法官認為陳男在服刑期間，不但以抄寫心經迴向給被害人的方式來贖罪，也有承擔照顧其他弱勢受刑人的責任，加上先前有醫師的鑑定結果，認為陳男有教化的可能性，若施以長期監禁、給予適當的教化，能讓陳男深入反省，矯正偏差價值觀念。對此，台中高等分院維持一審無期徒刑判決，另判陳男褫奪公權終身。全案仍可上訴。

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