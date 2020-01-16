噁前夫破窗「剝女兒衣服想吃掉」　悍母抽浴袍帶子「神力勒斃」法庭上回神崩潰

▲安娜因為「出於防禦」勒斃前夫。（圖／翻攝自spb.mk.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡日前發生一起家庭破碎的悲劇。36歲母親安娜（Anna Paliy）因為前夫突然衝進家中，對她跟16歲的女兒施暴，甚至想要性侵親生女兒，安娜一氣之下，拿了浴袍的帶子當場將前夫勒斃，事後安娜在法庭上崩潰表示，「當時如果我停下來，或許我跟女兒都會死！」

根據英國《每日郵報》報導，安娜當時看到33歲的前夫亞歷山大（Alexander）喝醉從窗戶跳進家中，更威脅要殺死母女倆，接著開始掐住安娜，試圖想要殺掉她，這讓安娜的警覺提高，甚至出現防備心態，兩人爆發激烈口角之後，亞歷山大把目標轉向16歲的親生女兒，開始上下其手想要性侵她。

安娜在法庭上表示，「我當時沒有感覺到這麼大的力量，我看到他開始非禮女兒，如果現在不殺掉他，可能我跟女兒就會有生命危險」。安娜抽了浴袍上的帶子，接著繞住前夫開始用力勒緊，「我知道如果我停下來，他就會殺了我們，當時沒有更好的辦法。」

當地婦女組織表示，「我們全面支持安娜，因為這是出於防備，她必須保護自己跟孩子，這國家應該要知道，任何婦女都有權保護自己，因為某些程度的騷擾都不被認為是犯罪」。據悉，若法院認定安娜「並非」自衛範圍內，很有可能面臨15年有期徒刑。