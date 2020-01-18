屏東來義鄉長補選　上次落選的莊景星這次扳回顏面當選！

▲屏東縣來義鄉長18日進行補選作業，莊景星擊退周維屏，當選鄉長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣來義鄉長18日進行補選作業，兩雄競爭，下午開票揭曉，由莊景星以2070票擊退被視為原鄉長竇望義接班人的周維屏的1924票，當選鄉長。

來義鄉長竇望義，當選後被檢舉賄選，被屏東地院認定賄選判決當選無效，不服上訴，去年被高雄高分院駁回，確定當選無效，被解除資格，屏東縣選委會依法公告重新辦理選舉。

本屆與國民黨籍竇望義競選，以97票敗選的莊景星捲走重來，登記挑戰竇望義的小舅子周維屏，各以無黨籍身分參選，被地方視為延續兩人競爭，成為選戰話題。



莊景星擔任過兩屆來義鄉鄉民代表，深耕基層多年，主打「為鄉親服務」並從部落環境、老幼照護到文化產業發展推出政見，並找來國民黨政策會副執行長蘇清泉站台。

從警界退休的周維屏除了接手竇望義的基本票，強調原鄉醫療及推動組織青年會等政見，獲得迴響，雙勢均力敵，競爭激烈。今天進行投開票作業，莊景星拿下2070票，周維屏1924票，廢票16張，由莊以146票擊敗周，扳回上次失利顏面。

來義鄉選舉人數6033人，今天投票人數4010人，屏東縣選委會統計投票率66.47。

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