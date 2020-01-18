屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

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▲屏東（左）和高雄（右）的觀世音對比，網友認為差很大。（圖／翻攝自「石明瑾」）

記者張靖榕／綜合報導

高雄燈會延續去年「金銀河」的罵名，今年的「雙金迎春．愛高雄」也被批得慘兮兮，其中宗教燈區的觀音蓮花燈等，因為做工粗糙被網友譏諷像法會。平平是觀音像，對比這次屏東細節精緻、線條流暢的觀音，讓不少網友直笑高市府的燈會「審美觀有跟沒有之間」、「阿彌陀佛」、「差真多」。

《ETtoday新聞雲》高雄記者實地走訪「雙金迎春．愛高雄」現場，宗教燈區擺放的觀音蓮花燈和和尚蓮花燈，可以清楚看到燈內部的鐵條結構，讓這兩座大燈顯得「稜角很多」。

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▲▼高雄燈會宗教燈區的觀世音和和尚。（圖／記者翁進忠攝）

網路紅人「警察球評」石明謹在臉書貼上照片，「屏東和高雄的距離，都有慈悲心。」許多網友也在網路上對比高屏之差，認為色彩鮮艷不俗、線條流暢不頓的屏東觀世音，各方面都比高雄的觀世音好太多，「沒有比較，沒有傷害。」

許多網友也在臉書社團「公民割草行動」裡評論，「過一條溪差天和地」、「可憐哪」、「高雄的花燈看起來髒髒的」、「只有醜感，完全看不到美感」、「一個慈心菩薩，一個阿匹婆」、「 也不知道在搞什麼」、「菩薩看了都要哭了」、「啊又來辦法會了嗎」？

不過部分網友也聲援高雄燈會，「是Q版的觀音菩薩」、「燈會是好事為何要說成法會」、「宗教燈區有正面影響，走走逛逛對小孩也挺不錯。」